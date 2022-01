Una giudice indagata per falso 

I giudici di Roma si occupano di nuovo del Tribunale di Tempio. È stata depositata nelle cancellerie gup del palazzo di giustizia di piazzale Clodio la richiesta di rinvio a giudizio per la magistrata Gabriella Orsi, sino a pochi mesi fa, giudice della Sezione civile del Tribunale gallurese. Le contestazioni sono state formulate sulla base di un’indagine condotta dal sostituto procuratore Carlo Villani. Si tratta del pm che ha in carico il processo per le presunte anomalie nell’asta giudiziaria della villa appartenuta a Sebastiano Ragneddda. In questo caso, le vicende che approdano dal gup di Roma sono tutt’altre e non hanno niente a che vedere con le aste.

Lo scontro in cancelleria

Le ipotesi di reato sono falso, calunnia, omissione e abuso d’ufficio. I fatti indicati nei capi d’imputazione, stando alla ricostruzione del pm, sono avvenuti dal novembre 2019 al settembre 2020. Le presunte vittime dei reati indicati nei cinque capi d’imputazione sono funzionari del Tribunale e un avvocato. C’è un episodio, tutto da chiarire, che sarebbe avvenuto dentro il palazzo di giustizia di Tempio, dove sono state disposte anche acquisizioni di documenti affidate dal pm ai carabinieri. Secondo il pm Carlo Villani, la giudice indagata avrebbe accusato (sapendola innocente) la funzionaria della Sezione civile, Francesca Bussu, di avere attestato falsamente il deposito di un ricorso da parte della stessa Orsi. Invece, secondo il pm, era stata proprio la giudice a depositare l’atto.

«Sono calunnie»

Altri fatti sui quali ha indagato la Procura di Roma riguardano presunti ritardi nella dichiarazione di esecutività di un decreto ingiuntivo. Il difensore della magistrata Gabriella Orsi, il penalista Ivano Iai, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Ma il legale considera calunniose le accuse mosse alla sua assistita. Nel corso delle indagini l’avvocato Iai ha ottenuto il rigetto della richiesta di sospensione della sua assistita. Ma ora la vicenda passa la vaglio del gup.