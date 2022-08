Una gattina ferita da un proiettile 

«La ferita continuava a sanguinare senza fermarsi. mi sono allarmata e ho contattato i veterinari in paese. Purtroppo però era sabato pomeriggio, nessuno è disponibile per urgenze. Ho cercato di contattare altre cliniche in zona, fino a Cagliari, ma non ho avuto risposte. Così, mi sono rivola alla clinica Duemari di Oristano e finalmente dopo due ore sono riuscita a portare la gatta in visita. Appena la hanno vista, mi hanno subito chiesto se per caso qualcuno si divertisse a sparare agli animali, vicino a casa mia. Ero allibita. Non potevo certo immaginare che qualcuno in pieno giorno e in pieno centro potesse fare una cosa del genere». La prima lastra ha dato ragione alla veterinaria. Eddy ha un piombino conficcato in testa e probabilmente dovrà essere operata. C'è il rischio concreto che perda l'occhio. Al momento è ancora ricoverata, in attesa di una seconda lastra. «Talvolta, non operano se l’intervento è troppo rischioso. Mi hanno detto che a volte conviene tenere il proiettile piuttosto che estrarlo».

Nuovo preoccupante caso di violenza sugli animali a Villacidro. Un mese fa la vicenda dei due cagnolini randagi che sono stati salvati e portati in custodia al canile municipale dopo esser stati ustionati con olio bollente; ora un gatto di proprietà preso di mira da un cecchino che, in pieno paese, ha sparato con fucile, colpendolo con un piombino.

La vicenda

«Erano circa le sei del pomeriggio di sabato. La mia gattina, che di solito fa piccoli giri fuori casa, è tornata dopo 15 minuti e subito mi sono accorta che qualcosa non andava», racconta la proprietaria, una residente di via Nazionale. «Controllando bene Eddy - questo il nome della gatta - ho notato che perdeva sangue dall'occhio sinistro. Ho pensato avesse litigato con un altro gatto, cosa molta strana dato che è sterilizzata, oppure che si fosse ferita con una spina delle palmette che abbiamo in giardino». Quello che la donna non avrebbe mai potuto pensare è che Eddy fosse diventata un bersaglio vivente.

La diagnosi

«La ferita continuava a sanguinare senza fermarsi. mi sono allarmata e ho contattato i veterinari in paese. Purtroppo però era sabato pomeriggio, nessuno è disponibile per urgenze. Ho cercato di contattare altre cliniche in zona, fino a Cagliari, ma non ho avuto risposte. Così, mi sono rivola alla clinica Duemari di Oristano e finalmente dopo due ore sono riuscita a portare la gatta in visita. Appena la hanno vista, mi hanno subito chiesto se per caso qualcuno si divertisse a sparare agli animali, vicino a casa mia. Ero allibita. Non potevo certo immaginare che qualcuno in pieno giorno e in pieno centro potesse fare una cosa del genere». La prima lastra ha dato ragione alla veterinaria. Eddy ha un piombino conficcato in testa e probabilmente dovrà essere operata. C'è il rischio concreto che perda l'occhio. Al momento è ancora ricoverata, in attesa di una seconda lastra. «Talvolta, non operano se l’intervento è troppo rischioso. Mi hanno detto che a volte conviene tenere il proiettile piuttosto che estrarlo».

La decisione

Una cosa è certa, la proprietaria del gatto è andata dai carabinieri a fare denuncia contro ignoti. Anche perché, secondo le voci che circolano in paese, Eddy potrebbe non essere stata l’unico gatto colpito da un proiettile. Anzi, è quasi certo che un altro animale abbia subito la stessa sorte. «Una persona che arriva a fare una cosa del genere è un pericolo per tutti, potrebbe capitare che il proiettile colpisca anche persone che passeggiano».

