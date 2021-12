«Una forza progressista per rinascere» 

Paolo Mureddu, presidente dell’Associazione Rosso Mori, è pronto a ripartire con il Partito dei Sardi e con chi sa che «la Sardegna è una Nazione che va riconquistata e si batte perché l’Isola non muoia definitivamente. Rosso Mori – ha scandito Mureddu – non è separatista ma è per l’autodeterminazione e per l’Europa dei popoli che considera la Sardegna come Stato Regione».

L’obiettivo dell’Associazione Rosso Mori e del Partito dei Sardi è chiaro: aggregare una forza alternativa per arrivare alla Sardegna finalmente Nazione attraverso una unione tra «persone differenti ma progressiste e alternative al governo Solinas». Maninchedda ricorda che in passato non è andata benissimo per «eccesso di personalizzazione. Gli errori vanno metabolizzati senza condannare le persone che invece vanno capite». L’incipit di Maninchedda porta all’unione di differenti visioni politiche comunque cementate dalla comune identità e appartenenza. La strada non è facile, i problemi ci sono, e il “padre” del Partito dei Sardi non li nasconde, uno in particolare: il Pd «difficile e instabile» che si confronta e si scontra con la cultura della sardità. «Non ci rassegneremo – ha continuato – staremo insieme per opporci al degrado, alla mediocrità e agli incapaci». Impegno e resistenza, due parole che intessono il dibattito costruito su temi e tempi precisi.

Christian Solinas e la sua Giunta: bocciati. Per recuperare il terreno perso occorre creare un campo vasto progressista o riformatore che sia comunque orientato dall’altra parte, a sinistra. La chiamata invocata da Paolo Maninchedda, l’intellettuale con la Sardegna Nazione nel cuore, non è certo alle armi ma alla politica, ben rappresentata a Tramatza da un arcobaleno di 160 tra persone che non mollano e tanti giovani e ragazze che ci provano con la sardità scolpita nel cuore.

Gli obiettivi

I protagonisti

Non sono mancate le stoccate contro un governo regionale che «spadroneggia, lottizza e che non lancia nessun messaggio positivo». Gianfranco Congiu, portavoce del Partito dei Sardi, insiste perché maturi nei sardi la coscienza e la consapevolezza dell’essere Nazione. I programmi: sanità territoriale, politica di prossimità, fiscalità differenziata. «Tramatza – ha concluso Congiu – è il nostro comune punto di partenza» Laura Farci, avvocato, è per la «giustizia giusta» che dice basta ai processi in piazza e crea un alone di sospetto nei confronti dei politici. Maninchedda: «Pensiamo a un grande convegno sulla Giustizia in Sardegna». Enrico Lobina, del centro studi della Cgil Funzione pubblica e Sandro De Martini, dirigente sindacale della Sdirs, hanno chiesto alla politica di capovolgere la struttura organizzativa regionale vecchia di 40 anni e una nuova legge statutaria da fare prima che la legislatura inizi. Maura Boi, vicesindaca di Serrenti e presidente dell’Associazione Città dell’olio, ha trattato i problemi dell’agricoltura.

Graziano Milia sottolinea: «Oggi abbiamo le stesse opportunità del Piano di Rinascita, non possiamo fallire». Il sindaco di Quartu non ha mancato però di criticare anche la sinistra che «non sempre ha fatto bene per esempio con le Province». Emiliano Deiana, presidente dell’Anci: «Non si può fare un passo in avanti senza trascinare il Pd». Ha chiesto una nuova legge elettorale, investimenti su Forestas mentre sul Pnnr «abbiamo forse già perso». Infine Francesco Agus, consigliere regionale dei Progressisti: «Questa legislatura non è finita, non è neppure iniziata. Non riesce a spendere, non ha programmi».

Chiude Paolo Maninchedda: «Molto bene, siamo ripartiti».

