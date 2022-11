Una foresta di marijuana  

Il raccolto aveva prodotto 12 quintali di marijuana. Un eldorado illegale. È probabile che chi se n’era occupato avesse anche curato la fase del confezionamento. Un’attività minuziosa pianificata nei minimi dettagli, con la droga suddivisa in 34 maxi contenitori di plastica nascosti tra le piante di erica nelle campagne di Funtana su Fundale, nel territorio di Talana. La marijuana era pronta a essere immessa sul mercato e agli spacciatori avrebbe fruttato un milione di euro. Queste le stime elaborate dai carabinieri della compagnia di Lanusei che con un blitz della squadriglia di Arzana hanno rinvenuto il tesoro custodito dai mercanti della droga in un’area comunale a debita distanza dalla strada principale che collega l’abitato alla zona costiera. L’Ogliastra, anche alla luce del rinvenimento a Talana, si conferma terreno fertile per la coltivazione di stupefacenti.

L’operazione

Fiuto e intuito professionale hanno portato i militari della squadriglia di Arzana a setacciare le zone più interne dell’agro di Talana. Una consuetudine per gli uomini in mimetica, che nei giorni scorsi quando hanno battuto palmo a palmo la zona di Funtana su Fundale hanno scoperto un autentico mercato della droga a cielo aperto. Una sorta di bottega self service, secondo una prima ricostruzione del personale dell’Arma. Perché è probabile che i custodi della marijuana, confezionata in sacchetti di polietilene trasparenti e suddivisa in 34 mastellotti da 200 litri di capacità, attingessero di volta in volta direttamente alla fonte. I contenitori erano posizionati a distanza di pochi metri l’uno dall’altro, tra le piante di erica che in quella zona crescono rigogliose. In più, durante il blitz, i carabinieri del reparto speciale hanno rinvenuto anche 10 sacchi in nylon bianco contenente marijuana ancora da confezionare.

Il sequestro

Alcuni campioni della sostanza sequestrata sono stati inviati al laboratorio per le analisi, mentre gran parte della droga è stata bruciata direttamente sul posto. Gli investigatori sono convinti di aver stroncato una linea diretta tra i produttori e il mercato dello spaccio, sempre fiorente sul territorio. Ora però i carabinieri vogliono risalire a chi custodiva la tonnellata di droga e a chi gestiva lo smercio, o attraverso incontri tra le piante di erica oppure appuntamenti in altre località dove corrieri assoldati dalle alte sfere del gruppo recapitavano la droga.