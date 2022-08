Una fontana di latte versato 

La fontana, dopo una serie continua di brevi stop, si ferma un’altra volta nel 2019 e ancora è spenta. In questi ultimi tre anni non è saltata fuori neppure una zampillata d’acqua, dicono che i motori non abbiano gradito i tanti litri di latte versato nel 2019 dai pastori in rivolta per il prezzo del latte. Non è detto, può essere anche se dopo i troppi e lunghi stop dal 2011, anno dell’avvio dei motori, i dubbi che i motivi siano altri e più seri di una bidonata di latte sono fondati. Ma la città è più interessata a sapere se e quando riaprirà. «Ma ci mancherebbe che non si riapra, si riaprirà questo è sicuro», ribatte deciso il sindaco Massimiliano Sanna. Sul quando non si sbilancia. «Non posso dire uno o due mesi, ho chiesto agli uffici a che punto sta la pratica di ripristino dopo quanto annunciato in Consiglio più di un anno fa».

La fontana a raso non ha reso. Calendario alla mano, gli zampilli di piazza Roma sono rimasti più giorni spenti che accesi. E non per sfortuna ma per la scarsa manutenzione, gli interventi troppo lenti e mai risolutivi. La fontana nasce vent’anni fa con un appalto di 3 miliardi di lire per il rifacimento di piazza Roma. Sindaco Tonino Barberio, assessore ai Lavori pubblici Mauro Solinas. «Con una spesa di 12 mila euro abbiamo potuto ripristinare la piena funzionalità della fontana, ferma ormai da tempo a causa di una serie di difetti e guasti alle tubazioni, al sistema di filtraggio e alle pompe». La dichiarazione del Comune risale al 2015, appena quattro anni dopo l’apertura.

Un lungo stop

La richiesta

Furono i consiglieri di maggioranza di Fratelli d’Italia Peppi Puddu, Lorenzo Pusceddu e Fulvio Deriu in un’interpellanza urgente a chiedere al sindaco Andrea Lutzu «se l’amministrazione ritiene la fontana un’opera da curare e salvaguardare, chi si deve occupare della manutenzione e della gestione e in quali tempi potrà essere ripristinata».

La risposta dell’allora assessore Gianfranco Licheri: «La Giunta conosce bene il problema e ha incaricato la Oristano Servizi per cercare di risolverlo. È stato chiesto un preventivo a una ditta specializzata e poi si interverrà». La Giunta assicurava la massima attenzione per restituire al più presto la fontana alla città. Presto però che è tardi anche perché di soldi per un’opera che non va ne sono stati spesi abbastanza. Ancora il sindaco Massimiliano Sanna: «Premetto che non è un problema di soldi, la fontana va rimessa in funzione e gestita come si deve. Se i motori sono da sostituire si sostituiscano ma la fontana va restituita prima possibile alla città. Questo era l’impegno che prendemmo nella scorsa consiliatura e quell’impegno viene confermato», conclude il sindaco Sanna.

