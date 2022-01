«Una fiera per rilanciare Sa Stoia» 

Una fiera nella zona industriale di Sa Stoia per rilanciare l’economia e riavvicinare i cittadini e le scuole alle aziende di Iglesias. L’idea è dell’associazione Operatori dello Zir, un progetto ambizioso ma non impossibile, che basa le sue fondamenta sulla collaborazione fra l’amministrazione comunale e gli operatori della zona industriale. «Abbiamo appreso dei fondi messi a disposizione dal Comune e relativi alla realizzazione e al miglioramento delle infrastrutture dell’area - dichiara il presidente Davide Loni - quasi 2 milioni di euro che saranno vitali per il nostro progetto di rilancio, che prevede di fare diventare l’area industriale un punto di riferimento per l’intera provincia».

Attesa per i lavori

I finanziamenti sono stati approvati e ora manca solo la data dell’inizio dei lavori: «Vorremmo avere delle notizie più dettagliate circo lo stato della pratica - continua Loni - e inoltre occorrerebbe in tempi relativamente brevi una ricognizione del patrimonio immobiliare dell’ormai ex Zir, che possa consentire di individuare le aree libere, i proprietari, le aree assegnate e non utilizzate, le strutture colpite da procedure concorsuali e sequestri penali». In pratica un inventario che consenta di avere un quadro delle strutture suscettibili o di trasferimento; un modo per poter organizzare al meglio le nuove iniziative.

La proposta

«Una delle nostre maggiori ambizioni - confessa Loni - è quella di poter ospitare a cadenza annuale, le scuole e i cittadini, far visitare loro la zona industriale e le iniziative che la popolano, ovvero, una sorta di fiera che tempo addietro è stata un punto di riferimento e di orgoglio per Iglesias».Attualmente le imprese che occupano operativamente l’area in questione sono circa 60. Si è ancora lontani dagli anni 90, periodo di maggiore fermento industriale, quando le ditte presenti erano quasi il doppio: «L’idea è quella di far ripartire l’imprenditoria iglesiente - spiega il portavoce dell’associazione Nello Melis - che arranca da quando è cessata l’attività mineraria. Si deve lavorare per ricreare un tessuto economico capace di creare le condizioni sia nei servizi e sia nelle consulenze, che dia la possibilità agli imprenditori iglesienti di rilanciarsi». Entrare nell’ottica di costituire dei consorzi d’impresa, è per Melis, la strada da seguire per gli operatori economici: «Si avrebbe un peso specifico di rappresentatività maggiore - spiega - creare un consorzio misto, permetterebbe di affrontare al meglio i problemi legati agli investimenti».