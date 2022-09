Una fiaccolata in soccorso della sanità 

Gli striscioni e i megafoni sono pronti. In prima linea il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano. Sabato primo ottobre tutto il Terralbese si mobiliterà per gridare contro lo smaltimento della sanità pubblica. Sarà un corteo illuminato: le vie della cittadina saranno invase da fiaccole. Una luce di speranza, visti i disagi che da tempo vivono i cittadini che si affidano alla sanità pubblica, in ginocchio da tanti mesi nonostante le tante proteste. La fiaccolata partirà da viale Sardegna alle 19.30, il ritrovo è di fronte all’ambulatorio della guardia medica, e durerà circa due ore. L’arrivo nella piazza della cattedrale è previsto intorno alle 21.30. Il corteo è stata organizzato per protestare ancora una volta contro le carenze della medicina ospedaliera a causa del poco personale in servizio, ma anche per i pochi medici di base e pediatri.

Sanità malata

Il Comitato chiede inoltre l’abbattimento delle liste d’attesa per le visite negli poliambulatori e la ripresa delle attività di prevenzione e cura della salute. «Vogliamo continuare a sensibilizzare, coinvolgere e informare il cittadino sulle gravi problematiche che stanno investendo la sanità pubblica isolana – fanno sapere dal Comitato – più specificatamente il centro Sardegna e le zone periferiche disagiate. L’esigenza di questa ulteriore mobilitazione nasce anche dalla presa d’atto che ad oggi tutte, o quasi, le dichiarazioni pubbliche fatte a più riprese dalle nostre istituzioni regionali, per risolvere, o per lo meno tamponare questo grave problema, sono rimaste promesse che non hanno portato a nulla di fatto». Il Comitato invita tutti i cittadini di Terralba e dei paesi limitrofi come Marrubiu, Arborea, San Nicolò e Uras a partecipare alla fiaccolata di sabato sera «in difesa del più importante diritto soggettivo: la salute».

La protesta

Non mancheranno i sindaci dell’Unione del Comuni del Terralbese. Sandro Pili, primo cittadino di Terralba dove ormai da tempo tantissimi bambini sono rimasti senza l’esistenza medica a causa del trasferimento del pediatra, più volte ha sottolineato che «i problemi del San Martino si ripercuotono su tutti i cittadini, motivo per il quale alla fiaccolata è bene partecipare». Da Arborea arriverà anche la sindaca Manuela Pintus: del resto anche nel suo paese c’è il problema di un pediatra in meno. Mentre a breve a un medico di base scadrà la deroga seconda la quale poteva avere più pazienti dopo il trasferimento di un collega.