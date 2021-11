Una dottoressa riapre Oncologia. Elena Patteri riceve l’incarico di specialista ambulatoriale nel servizio di oncologia dell’Assl 4 di Lanusei.

Il medico, 42 anni, ogliastrina, arriva dal presidio di Muravera e prenderà servizio lunedì per affiancare il dottor Paolo Piredda, pronta a prendersi cura delle centinaia di ammalati che l’hanno attesa con tanta trepidazione.

Obiettivo

A distanza di quattro giorni dalla data prevista inizialmente, il commissario Ugo Stochino, 67 anni, e il direttore del distretto Sandro Rubiu, (49), hanno centrato l’obiettivo. «É un successo dell’intera Assl. In questi giorni di critiche anziché rispondere a minacce e accuse abbiamo scelto di lavorare uniti e trovare una soluzione. – dichiara Stochino – I politici, a cui spesso abbiamo chiesto aiuto e continuiamo a sottoporre le nostre problematiche, dovrebbero supportarci. Purtroppo capita che invece cadano dalle nuvole, gridando allo scandalo davanti a situazioni conosciute da tempo ma solo da loro ignorate. Spero che ora gli altri inserimenti procedano senza ostacoli e che finalmente possiamo fornire ai cittadini anche questi servizi».

Un auspicio largamente condiviso da pazienti e operatori.

Il quadro

Almeno oggi si può gioire per il piccolo passo avanti compiuto. A questo punto i restanti specialisti, cioé tre oculisti, uno pneumologo ed un diabetologo, dovrebbero essere inseriti a ruota e prendere servizio si spera entro la fine di novembre. L’Ogliastra rema quindi controcorrente rispetto all’emorragia di medici in atto in tutta l’isola, questi sei rincalzi sono una boccata d’ossigeno che allevia la sofferenza di tutto il Distretto, anche se chiaramente non possono dirsi sufficienti.

Servirebbero ora rinforzi anche in tutti gli altri reparti, con un carattere di urgenza in particolare per pediatria, ortopedia, geriatria e gli organici maggiormente sottodimensionati. Non bisogna però escludere la stessa oncologia, per la quale un solo medico era una soluzione inaccettabile, due sono una certezza ma che non può essere risolutiva del problema, considerato il numero altissimo di richieste che pervengono quotidianamente.

