Una donna in corsa nel piccolo paese del “buon vivere” 

Originaria di Cabras, per amore e scelta di vita ha deciso di stabilirsi nel cuore della Marmilla. «Non mi sono mai pentita anche se ogni giorno dobbiamo fare i conti con tanti problemi a iniziare dai collegamenti che ci penalizzano parecchio – spiega – C’è solo una tratta di autobus alle 6.30 per Oristano e un’altra per Cagliari. Quest’ultima è stata ripristinata recentemente». E poi mancano tanti servizi, dalle scuole al medico passando per la farmacia o il supermercato. «Paradossalmente però questi punti di debolezza sono anche i punti di forza della nostra comunità – fa notare la candidata – i motivi per cui qualcuno decide di andare via sono gli stessi per cui altri decidono di restare o di trasferirsi qui». In un paese con un centro storico “bomboniera” pulito e ordinato da far invidia alle grandi città. «Qui il senso di appartenenza è ancora forte, nessuno è solo un numero ma ognuno ha un volto».

Baradili. Conosce tutti i suoi concittadini per nome. E non è certo una prerogativa di tutti i candidati sindaco ma nel paese più piccolo dell’Isola è inevitabile. «Siamo 77 abitanti» sorride Maria Anna Camedda, casalinga di 49 anni pronta a guidare il centro che per popolazione è una sorta di condominio ma per potenzialità e ricchezze guarda molto avanti. E la sfida della lista civica “Baradili idea comune” è tutta qui: «Far capire che il nostro è il paese del buon vivere. È vero che ci sono disagi ma non dobbiamo arrenderci» dice con fierezza l’aspirante alla fascia tricolore.

Inviata

Baradili. Conosce tutti i suoi concittadini per nome. E non è certo una prerogativa di tutti i candidati sindaco ma nel paese più piccolo dell’Isola è inevitabile. «Siamo 77 abitanti» sorride Maria Anna Camedda, casalinga di 49 anni pronta a guidare il centro che per popolazione è una sorta di condominio ma per potenzialità e ricchezze guarda molto avanti. E la sfida della lista civica “Baradili idea comune” è tutta qui: «Far capire che il nostro è il paese del buon vivere. È vero che ci sono disagi ma non dobbiamo arrenderci» dice con fierezza l’aspirante alla fascia tricolore.

Il paese

Originaria di Cabras, per amore e scelta di vita ha deciso di stabilirsi nel cuore della Marmilla. «Non mi sono mai pentita anche se ogni giorno dobbiamo fare i conti con tanti problemi a iniziare dai collegamenti che ci penalizzano parecchio – spiega – C’è solo una tratta di autobus alle 6.30 per Oristano e un’altra per Cagliari. Quest’ultima è stata ripristinata recentemente». E poi mancano tanti servizi, dalle scuole al medico passando per la farmacia o il supermercato. «Paradossalmente però questi punti di debolezza sono anche i punti di forza della nostra comunità – fa notare la candidata – i motivi per cui qualcuno decide di andare via sono gli stessi per cui altri decidono di restare o di trasferirsi qui». In un paese con un centro storico “bomboniera” pulito e ordinato da far invidia alle grandi città. «Qui il senso di appartenenza è ancora forte, nessuno è solo un numero ma ognuno ha un volto».

La sfida

Partendo da questi presupposti Maria Anna Camedda, dopo essere stata vicesindaca per due mandati e avere avuto la delega ai Lavori pubblici nell'ultima consiliatura, è pronta a prendere il testimone di Lino Zedda, primo cittadino per tre mandati consecutivi. «Gli obiettivi sono in totale continuità con il programma dell’amministrazione precedente» assicura la candidata, prima donna a proporsi per la guida del Comune. E allora si punta a progetti per le fasce più fragili, in particolare per gli anziani soli (su 77 abitanti, 12 hanno più di 70 anni). «Vogliamo realizzare un centro di chiamata allerta a cui potersi rivolgere per qualsiasi necessità dalla ricetta medica alla spesa - spiega - e un punto per la telemedicina». E c’è molta attenzione anche verso i giovani (gli under 22 sono 13, l’ultimo nato ha 8 anni) con contributi per borse di studio, corsi post diploma e master. «Continueremo con gli incentivi per le famiglie perché investano nel paese e mettano su casa qui – va avanti – e poi contributi per le aziende». Nel paese le attività non sono tantissime «tre pizzerie, un raviolificio, una falegnameria, un vivaio e una rivendita di gas e tutte lavorano. Vogliamo scommettere sulle produzioni locali».

Il futuro

Le opportunità ci sono come mostra la grande vivacità culturale che si respira tra le case in pietra, la piazza della chiesa e il Monte Granatico che periodicamente ospita mostre ed esposizioni. «Grazie alla collaborazione con il Consorzio Due Giare per tutta l’estate abbiamo avuto eventi e spettacoli che hanno richiamato tante persone» osserva. L’altra strada su cui la lista civica intende puntare è il turismo completando la zona dell’area camper (super attrezzata e frequentata) e Casa Melis, nata come centro benessere e che in futuro dovrebbe diventare anche un centro di riabilitazione medico sportiva. «Abbiamo diverse attrattive e dobbiamo riuscire a valorizzarle».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata