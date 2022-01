Una donna guiderà il Cammino 

Un ruolo, quello del direttore, che finora era stato ricoperto a titolo gratuito dal presidente del cda Giampiero Pinna che lascia alla nuova responsabile una grande eredità. Negli ultimi 4 anni, Ponziana Ledda, si è occupata del settore promozione dell’ente, ruolo che continuerà a tenere visti anche gli ottimi risultati ottenuti: «In questi anni il Cmsb è cresciuto esponenzialmente – spiega – risultato ottenuto grazie all’impegno di tutta la squadra. Solo nel 2021 abbiamo avuto un migliaio di pellegrini accreditati». I ritmi di crescita dei partecipanti sono costanti. Chi intende effettuare il percorso, ha infatti la possibilità di registrare la sua partecipazione al pellegrinaggio. Nel 2019 lo hanno fatto circa 350 persone, 700 circa nel 2020 e circa 1000 nel 2021: «Il ruolo svolto dal cammino non è solo turistico, ma anche culturale, economico e sociale – spiega Ponziana Ledda – nella nostra missione è fondamentale la collaborazione con altri soggetti del territorio come istituzioni, associazioni ed operatori ricettivi ma anche con chi produce le eccellenze locali, in una sinergia utile per lo sviluppo economico».

Il nuovo anno si apre con grandi cambiamenti in una delle realtà che più di altre, negli ultimi anni, si sono impegnate per la promozione turistica e culturale del Sulcis Iglesiente. Il consiglio d’amministrazione della Fondazione cammino minerario di Santa Barbara (Cmsb) ha infatti deliberato la nomina del nuovo direttore, individuato nella figura della geologa e guida ambientale Ponziana Ledda, cinquantenne di Sant’Anna Arresi: «Un ruolo importante che svolgerò al meglio, nell’interesse della Fondazione e di tutto il territorio – dice la nuova direttrice – ho sempre garantito il massimo dell’impegno e spero di continuare a farlo nei prossimi anni. Ringrazio per la fiducia che il cda sta riponendo in me».

Ponziana Ledda è la nuova direttrice del Cammino minerario di Santa Barbara: succede nel ruolo a Giampiero Pinna che resta tuttavia alla guida della fondazione in qualità di presidente del consiglio d’amministrazione.

Le novità

Il nuovo anno si apre con grandi cambiamenti in una delle realtà che più di altre, negli ultimi anni, si sono impegnate per la promozione turistica e culturale del Sulcis Iglesiente. Il consiglio d’amministrazione della Fondazione cammino minerario di Santa Barbara (Cmsb) ha infatti deliberato la nomina del nuovo direttore, individuato nella figura della geologa e guida ambientale Ponziana Ledda, cinquantenne di Sant’Anna Arresi: «Un ruolo importante che svolgerò al meglio, nell’interesse della Fondazione e di tutto il territorio – dice la nuova direttrice – ho sempre garantito il massimo dell’impegno e spero di continuare a farlo nei prossimi anni. Ringrazio per la fiducia che il cda sta riponendo in me».

Via all’incarico

Un ruolo, quello del direttore, che finora era stato ricoperto a titolo gratuito dal presidente del cda Giampiero Pinna che lascia alla nuova responsabile una grande eredità. Negli ultimi 4 anni, Ponziana Ledda, si è occupata del settore promozione dell’ente, ruolo che continuerà a tenere visti anche gli ottimi risultati ottenuti: «In questi anni il Cmsb è cresciuto esponenzialmente – spiega – risultato ottenuto grazie all’impegno di tutta la squadra. Solo nel 2021 abbiamo avuto un migliaio di pellegrini accreditati». I ritmi di crescita dei partecipanti sono costanti. Chi intende effettuare il percorso, ha infatti la possibilità di registrare la sua partecipazione al pellegrinaggio. Nel 2019 lo hanno fatto circa 350 persone, 700 circa nel 2020 e circa 1000 nel 2021: «Il ruolo svolto dal cammino non è solo turistico, ma anche culturale, economico e sociale – spiega Ponziana Ledda – nella nostra missione è fondamentale la collaborazione con altri soggetti del territorio come istituzioni, associazioni ed operatori ricettivi ma anche con chi produce le eccellenze locali, in una sinergia utile per lo sviluppo economico».

Posadas e percorsi

Sono infatti in aumento le convenzioni con le strutture in grado di accogliere chi decide di affrontare il Cammino, oltre ad prossimo e già programmato incremento delle numerose “posadas” messe a disposizione dei pellegrini. Costante è anche l’impegno per mantenere sempre sicuri ed agibili i sentieri che vengono percorsi con l’impiego di decine di maestranze: <Gli obbiettivi a medio e lungo termine sono già delineati – aggiunge – col nuovo ruolo mi dovrò occupare di coordinare la loro progettazione e programmazione in sinergia col resto dello staff>. Ma il Cammino ha larghe vedute e non si fermerà al Sulcis : «Stiamo già lavorando per ampliare l’offerta con nuovi cammini in altre aeree minerarie della sardegna, oltre ad un importante progetto internazionale che mira a creare un federazione di cammini minerari europei, progetti che speriamo di poter portare a termine con la collaborazione di tutti i soggetti interessati».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata