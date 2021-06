Una discarica tra le case 

“

Da anni segnalo al Comune il comportamento incivile di chi continua impetrerrito a scaricare i rifiuti più disparati

Una discarica attorno al contenitore degli abiti usati. Succede a Nuoro, all’incrocio tra via Torres e via delle Frasche. Gli abitanti dei quartieri Preda Istrada e Sa’e Sulis sono ormai sfiniti di fronte a uno scempio che sembra non avere fine. Chiedono a gran voce che quel contenitore venga rimosso e posizionato altrove in modo da scoraggiare il deposito di ogni altro genere di rifiuti.

Esasperazione

Dice Maria Grazia Selis, 52 anni: «Da anni segnalo al Comune il degrado prodotto dal comportamento incivile di chi continua, imperterrito, a usare questo spazio per scaricare i rifiuti più disparati. Ormai è chiaro che la soluzione sia spostare il contenitore di indumenti usati in altri siti». I residenti denunciano l’abitudine malsana di scaricare davanti al raccoglitore ogni tipo di rifiuti. Culle, giocattoli, materassi, elettrodomestici e ogni sorta di materiale, spesso lanciato direttamente dal finestrino delle auto in corsa.

Lo scempio

«Nonostante l’impegno e la puntualità nella raccolta dei sacchi e degli inerti, sia di È-comune che della Srt, gli operatori si trovano spesso a lasciare rifiuti non conferibili. Noi residenti – insiste Selis – viviamo una realtà incredibile. È appurato che lo stato di degrado urbano e ambientale non si verifica in prossimità dei contenitori dislocati in altre aree cittadine, quindi la posizione periferica “incentiva” e agevola la maleducazione delle persone. Auspico che si comprenda bene che si debba differenziare e conferire regolarmente per consentire il riuso di materiali per tanti inutili e si capisca che chi necessita delle nostre cose dismesse non va certo a raccoglierle da terra. È importante acquisire una cultura seria del riciclo».

Giovanni Brocca, 52 anni, ha un’attività vicino alla discarica: «La mia pizzeria è di fronte a questo scempio, mi occupo dello spazio comunale adiacente il mio locale mantenendolo ordinato e pulito, è assurdo che a pochi metri si consenta una discarica. La soluzione è quella di trasferire il contenitore in altri siti».

L’attesa

Il caso è all’attenzione degli operatori ecologici che ogni giorno vedono crescere l’immondezzaio senza poterci mettere mano. E anche degli amministratori comunali. I residenti confidano ora più che mai in un intervento che metta fine a tanto indecoroso abbandono e ripulisca l’area. Soprattutto sollecitano la rimozione del contenitore verde per gli indumenti visto che l’utilizzo improprio favorisce il deposito ormai abituale di qualunque cosa destinata in discarica.

Per gli abitanti della zona l’unica soluzione è la rimozione del contenitore per gli indumenti: ritengono che incentivi il deposito della spazzatura. Si trova di tutto, da vecchie culle a giocattoli e materassi