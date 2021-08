Una discarica abusiva di rifiuti industriali 

Oltre 120mila metri cubi di gesso stoccati a Macchiareddu, territorio di Assemini, su un’area di svariate migliaia di metri quadrati. Cumuli di materiale derivato dalla lavorazione industriale del “solfato di calcio bi idrato” proveniente dalla Portovesme srl riversato sin dal 2015 in parte sotto un capannone e in parte all’aria aperta, dunque in balia degli agenti atmosferici. Un rifiuto speciale e pericoloso, secondo gli uomini del Nucleo investigativo provinciale del Corpo forestale che pochi giorni fa, su ordine del giudice delle indagini preliminari Giorgio Altieri, hanno messo sotto sequestro l’intero complesso: sviluppo dell’indagine aperta dalla pm Rossella Spano e che vede sotto inchiesta per discarica abusiva quattro persone, tutte al vertice della “Nuova Materie Prime Mediterranee”, società che opera nel settore di estrazione, trasformazione e commercio all’ingrosso di minerali ed è proprietaria di terreno e materiale.

Gli indagati

Tra loro c’è Giampaolo Diana, 69 anni, ex consigliere regionale (due legislature nelle file del Pd, del quale è stato anche capogruppo) e storico sindacalista della Cgil (ne fu leader regionale). Con lui anche Mariano Zanon, 68, amministratore unico della Nuova Materie Prime Mediterranee sino al 2016; Ferruccio Caschili, 82, che ne prese il posto; Massimo di Martino, 67, socio. L’azienda, titolare dal 2019 di un’autorizzazione ambientale per l’essicazione del gesso, è stata creata da Caschili e Zanon, poi quest’ultimo ha ceduto al primo le sue quote e Caschili a sua volta ha venduto il 40 per cento a Di Martino e il 20 per cento a Diana.

Prodotto o scarto?

Il centro dell’indagine è il solfato di calcio. Dopo un processo di essiccazione verrebbe venduto nella Penisola per un suo nuovo uso, però dal 2017 non è più ritenuto un sotto prodotto riutilizzabile nella filiera industriale ma uno scarto che impone l’esborso di una cifra consistente per il suo corretto conferimento in apposite discariche (alcuni anni prima un’inchiesta simile era stata archiviata). C’è un dettaglio saltato agli occhi degli inquirenti: secondo quanto verificato, la Nuova Materie Prime Mediterranee riconosceva alla Portovesme un euro a tonnellata per acquistare il prodotto ma ne riceveva 26 (sempre a tonnellata) dalla stessa società per trasportarlo nel suo terreno. Perché?

Impianti fermi

L’inchiesta è stata avviata dopo la segnalazione della società Investire, proprietaria del terreno di Macchiareddu, sul mancato pagamento dei canoni dell’area da parte della Nuove materie prime Mediterranea, che l’aveva preso in affitto nel 2018. Gli accertamenti avevano consentito di verificare lo scorso dicembre la presenza nel fabbricato e nelle sue pertinenze di «rifiuti e residui del gesso» quantificati in 120mila metri cubi dagli stessi titolari i quali, così avevano spiegato, avevano comprato l’impianto di essiccazione per introdursi in quel mercato. Un mercato ritenuto inesistente dagli inquirenti, secondo cui l’utilizzo del solfato di calcio nel processo di produzione era solo simulato e comunque assente da anni: l’impianto a loro dire non era mai entrato in funzione se non per i collaudi (lo dimostrerebbero gli «enormi cumuli» di materiale trovati durante le verifiche) ed era fermo dal 2017, i quattro dipendenti erano in cassa integrazione e già nel luglio 2020 il contratto con la Portovesme era stato risolto. Insomma: per la Procura la Portovesme srl voleva disfarsi del rifiuto, non venderlo, e la Nuova Materie Prime Mediterranee pur non potendolo trasformare in prodotto finito lo aveva acquistato lasciandolo inutilizzato su un terreno e creando di fatto una discarica abusiva. «Nella società non ho mai avuto ruoli», spiega Diana, «e da due anni ho ceduto le mie quote a Caschili».



