Una Dinamo imprevedibile 

Sassari. A quattro vittorie dalla certezza dei playoff, a cinque successi dal quarto posto, che garantisce la bella in casa nei quarti scudetto. Ma forse tabelle e calcoli di un campionato ancora apertissimo sono secondari rispetto al segnale lanciato con la vittoria su Milano per 92-90: la Dinamo può candidarsi al ruolo di outsider. L'importante è chiudere la stagione regolare almeno al sesto posto per evitare al primo turno una tra Milano o Virtus Bologna e avere maggiori possibilità di conquistare la semifinale.

Festa doppia

Ci voleva davvero una vittoria così: di fronte a un PalaSerradimigni pieno come non accadeva da oltre due anni per le limitazioni dovute alla pandemia. Una festa che ha celebrato il legame affettivo col vecchio coach (da record la standing ovation per Pozzecco quando è entrato al PalaSerradimigni) e la stima per il nuovo tecnico Bucchi, che dopo quattro partite sembra avere trovato nuovi equilibri per sfruttare il centro Miro Bilan, anche se naturalmente meccanismi di attacco e di difesa vanno ulteriormente affinati. Ultimo trionfo di simili proporzioni proprio contro Milano, in gara-tre delle semifinali scudetto, con la Dinamo a battere (ed eliminare) l'Armani col punteggio di 108-96 dopo un supplementare.

I record

Nella gara contro Milano le 19 triple realizzate sono record per il campionato attuale. Tra l'altro Sassari col 39,6% si conferma leader della classifica nel tiro da tre punti, davanti proprio all'Armani. E proprio le “bombe” sono servite per controbilanciare l'imprecisione nel tiro dentro l'area (Bilan a parte) dovuta all'efficacia della difesa milanese. Attenzione poi a questo dato: con Bucchi il Banco segna 87 punti di media senza contare i supplementari: solo la Virtus Bologna fa meglio con 88 punti per gara. Con 8 triple segnate Logan appaia Bendzius che ne aveva segnate altrettante a Trieste. Mai nessun giocatore biancoblù di 39 anni (saranno 40 a dicembre) aveva realizzato almeno 25 punti. Il primato del cecchino meno giovane era detenuto ancora da Floyd Allen che nel primo anno di A2, campionato 1989/90, a 38 anni, aveva segnato 29 punti.