Una Dinamo da battaglia 

Sassari. «Abbiamo focalizzato quello che ci interessa, quindi avremo un atteggiamento diverso rispetto a Reggio Emilia»: il coach Piero Bucchi annuncia un Banco da battaglia contro la Fortitudo Bologna. Stasera al PalaSerradimigni (inizio alle 18) è un crocevia per la Dinamo. Vincere vuol dire confermare almeno il settimo posto. E vuol dire anche non doversi guardare più le spalle, perché i biancoblù andrebbero a +8 dalla Fortitudo col 2-0 negli scontri diretti (andata vittoria per 103-84) e solo sette giornate da disputare, otto per Sassari che recupererà contro la Virtus venerdì 6 maggio. Perdere vuol dire con molta probabilità uscire dalla zona playoff, ma soprattutto restare nell'ansia di una classifica accorciata pericolosamente.

La Dinamo ha vinto gli ultimi quattro scontri e non ha mai perso al PalaSerradimigni contro la Fortitudo, corsara a Treviso e Trieste.

Duelli chiave

Sono tre. In regia Robinson deve essere leader coinvolgendo di più Bilan in attacco: se ci riesce, il confronto con il collega Durham è già vinto, perché i numeri in termini di punti e assist sono tutti per il play di Sassari. In ala piccola Burnell deve fornire energia e punti in attacco al ferro, perché come esterni Bologna ha due italiani di valore, Aradori e Procida, salvo problemi fisici. Dentro l'area Bilan deve dominare come fatto nelle due stagioni precedenti: più fa canestro da sotto e più la difesa è costretta ad aiutare liberando spazi sull'arco che possono dare a Kruslin, Bendzius e Gentile, ma anche a Robinson, quel secondo in più senza difensore, mentre Logan sa crearsi il tiro dal palleggio.