Una difesa a spada tratta 

Per la salvezza si fa tutto. Anche fare un passo indietro sulla difesa a tre, quasi un dogma per Leonardo Semplici. Quasi, visto che il tecnico toscano, che a Cagliari si è affidato al 3-5-2 che è stata la sua arma vincente nei successi alla Spal, nel momento decisivo ha rispolverato anche la linea a quattro. È successo a partita in corso (come con la Roma) ed è stata riproposta a sorpresa dal primo minuto a Napoli, per un 4-4-1-1 che ha messo un po' di sassolini negli ingranaggi offensivi della squadra di Gattuso. Ma a Benevento, nella gara della verità, Semplici potrebbe tornare alle sue certezze.

I fedelissimi

A tre o a quattro, il tecnico toscano ha individuato quelli che sono i suoi punti di riferimento. Ceppitelli, Godin e Carboni sono diventati gli intoccabili della difesa, superando nelle gerarchie quel Rugani subito gettato nella mischia dopo il suo arrivo a gennaio e che sembrava avere un posto sicuro, ma anche l'estone Klavan, in caduta libera dopo alcuni passaggi a vuoto, e il giovane polacco Walukiewicz, a oggi unico giocatore di movimento mai utilizzato da Semplici.

Come si cambia

In principio furono Ceppitelli, Godin e Rugani: a Crotone, il tecnico appena subentrato a Di Francesco aveva puntato su questo terzetto, considerato quello titolare, al netto di rotazioni dovute a infortuni, squalifiche o turnazioni per gare ravvicinate, con Klavan primo ricambio. Ma sempre e comunque difesa a tre. A Milano, contro l'Inter, il primo sobbalzo, con l'impiego dal primo minuto di Carboni, un classe 2001 forgiato a Tonara e che, dopo il faccia a faccia con Lukaku, non è più uscito. E così, col ritorno di Ceppitelli, ecco il nuovo trio di fiducia di Semplici. Che, grazie alla duttilità dei singoli, può cambiare modulo senza cambiare giocatori. Contro la Roma, per esempio, viste le difficoltà nell'uno contro uno, ecco scalare Lykogiannis quarto a sinistra con Ceppitelli largo a destra, lasciando alla strana coppia Godin-Carboni il cuore della retroguardia. A Napoli, poi, la pretattica ha interessato anche la distinta di inizio gara: rossoblù apparentemente schierati con un 3-5-1-1. Ma, dopo pochi secondi, ecco la novità: linea a quattro, con Zappa a destra e il mancino Carboni a sinistra, per contrastare gli esterni offensivi del Napoli, Insigne e Lozano.

Sfida alle Streghe

Domenica Semplici potrebbe tornare alla difesa a tre, anche se il Benevento delle ultime settimane non dà molti punti di riferimento, con Inzaghi che ha alternato diversi moduli. Col recupero di Ceppitelli, saranno ancora i soliti tre là dietro a difendere la porta dell'ex beneventano Cragno. Per una difesa che, con Semplici, ha abbassato la media di gol subiti a partita (da 1,78 con DiFra agli attuali 1,45) e la media degli interventi del portiere (prima 4,60 parate, oggi 3,63) e che domenica affronterà il secondo peggior attacco della A. Ma al “Vigorito” le statistiche non conteranno nulla.

RIPRODUZIONE RISERVATA