«Una crisi morale innegabile» 

Sarà una strada «lunga e faticosa», come sottolineato venerdì dalla ministra Marta Cartabia, e intendersi non sarà semplice tenuto conto delle differenti opinioni sugli interventi da mettere in campo. Secondo Bongiorno «l’esasperazione del correntismo non si elimina» con lievi modifiche al sistema elettorale per il Csm: ne servirebbero di «radicali» ma il tempo a disposizione del Parlamento è poco. Del resto «l’etica c’è o non c’è» e «non si costruisce con una norma». L’obiettivo sarebbe un «primo sorteggio» con una «elezione successiva», ma già questa ipotesi è stata «esclusa» dal Pd e di Forza Italia con Rossomando e Sisto. E se la vicepresidente del Senato ha puntato contro l’esposizione mediatica di certe inchieste e un eccesso di conferenze stampa (da sostituire con comunicati «sobri» firmati dai procuratori), contro le «macroscopiche differenze tra le richieste di rinvio a giudizio e le sentenze» (sottinteso: di proscioglimento o assolutorie) e la presenza di «poteri fortissimi senza alcun controllo», Sisto ha sostenuto che con «la riforma del processo penale e civile, una cavalcata straordinaria, condivisa e non punitiva», è stata «ripristinata la presunzione di non colpevolezza. Meno nomi e foto, no al web come un casellario trash». Ma è sbagliato mettere all’indice tutta la categoria: «Le responsabilità di quanto accaduto sono personali».

Un quadro descritto ieri non dalle frange politiche più avverse al mondo giudiziario ma da una sua autorevole esponente, la consigliera del Csm Alessandra dal Moro, nel corso del congresso organizzato a Cagliari da AreaDG, gruppo progressista dei magistrati presieduto dalla giudice cagliaritana Cristina Ornano. Un intervento arrivato nel secondo giorno di lavori al quale hanno partecipato magistrati (Pietro Curzio, primo presidente della Corte di Cassazione, David Ermini, vice presidente del Csm, Giuseppe Santalucia, presidente dell’Anm), parlamentari (la senatrice e avvocata Giulia Bongiorno, responsabile della Giustizia per la Lega, la vice presidente del Senato e avvocata Anna Rossomando del Pd, il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto di Forza Italia) e docenti universitari (Enrico Grosso, Diritto costituzionale a Torino). Un momento di difficoltà confermato da Ermini («mai più logiche di potere e controllo»), che però vede nel nero di questi anni la prospettiva «per attuare le riforme» attese da anni e per «ricomporre la frattura coi cittadini. Con gli scandali i conti si fanno».

La magistratura è attraversata da una «innegabile crisi morale» legata all’utilizzo «distruttivo» delle «logiche di scambio» durante la campagna per le elezioni dei rappresentanti al Csm, alla «gestione del potere» nell’organo di autogoverno «inquinato da soggetti esterni», alla «degenerazione del correntismo» che ha portato alla spartizione dei posti direttivi. Sino all’esplosione, su tutti, del caso Palamara. Ha preso il sopravvento «una visione carrieristica» a discapito, spesso, del buon governo della giustizia. Pm e giudici «hanno un potere terribile, importante, di responsabilità», ma hanno «smarrito il senso della funzione» ed è arrivato il crollo di fiducia degli italiani, che solo per il 32 per cento ritengono ancora le toghe affidabili. Si può ancora risalire, ma la strada è lastricata di «umiltà, senso di responsabilità e orgoglio».

L’etica degradata

Eica e potere

Come reagire

Per risalire la china servono «risorse» per coprire i vuoti di organico e ridurre i tempi delle procedure per le nomine, ha sottolineato Erimini, che poi ha avvertito: «L’inefficienza della giustizia è un costo che paga la democrazia, non ci può essere il successo di una parte ( la politica ) sull’altra, delegittimare la magistratura è attaccare l’assetto democratico. Indipendenza e discrezionalità sono irrinunciabili». Come è intoccabile la Costituzione, perché secondo Grosso «responsabilizza il singolo magistrato e il corpo intero». Dunque «meno riforme si fanno meglio è». Inoltre aumentare il numero di membri laici (politici) nel Csm «difficilmente realizza il risultato di depoliticizzare» l’assemblea ma è un «falso problema: i diversi modi di interpretare la Costituzione arricchiscono il dibattito e contribuiscono al progresso della società». Certo «non è più sopportabile che ci si iscriva alle correnti solo avere promozioni». Ecco perché il Csm ha diffuso circolari «per ridurre la gerarchizzazione degli uffici, aumentare la partecipazione dei sostituti, puntare sul merito», ha detto Dal Moro per poi chiedere: «È così sbagliato che chi ha svolto un ruolo direttivo o semi direttivo possa tornare per un po’ a fare il giudice?» La risposta è no: «Ne guadagnerebbero cultura e giurisdizione».

Le riforme

Ma se la crisi di credibilità secondo Rossomando è legata alla «lotta del potere per il potere», per Santalucia va combattuto «il radicalismo riformatore» che mette da parte «il modello costituzionale del magistrato». Certo le riforme legislative «spettano al Parlamento», ha ammesso Curzio, ma la credibilità «del sistema giustizia» non è legata solo alle «leggi ben fatte. Servono anche un auto governo intelligente e serio e la dotazione di mezzi e persone, la digitalizzazione e risorse economiche forti e cospicue». Insomma: se la politica non «inseguisse i risultati di bandiera risolverebbe i problemi», la tesi finale di Ermini.

