una cos da urlo: con sei gol lascia la coda  

Costa Orientale Sarda (3-5-2) : De Luca, Derbali, Vesi, Zanoni, Pinna (30’ st Cadau), Demontis, Piredda (30’ st Ladu), Mattia Floris, Cogotti (24’ st Loi), Mancosu (29’ pt Nurchi), Piroddi (24’ st Piras). In panchina Maurizio Floris, Garau, Manca, Moi. Allenatore Carta.

Aprilia (4-3-3) : Siani (1’ st Silvestrini), Adamo (1’ st Bernardini), Mannucci, Corelli (30’ st Secafien), Ceka, Ortenzi (21’ st Cani), Del Duca, Tassa (1’ st Innocenti), Pezone, Laghigna, Murgia. In panchina Battisti, Pedone, Carboni. Allenatore Centioni.

Arbitro : Anna Frazza di Schio.

Reti : 26’ pt Mancosu, 32’ pt e 20’ st Nurchi, 15’ st (r) Murgia, 27’ st Derbali, 29’ st Mattia Floris, 33’ st Demontis.

Note : ammoniti Ceka, Cogotti, Corelli, Mannucci; angoli 3-3. Recupero 2’ pt-0’ st.

Tertenia. Con risultato tennistico la Cos ottiene la seconda vittoria stagionale: contro l’Aprilia finisce 6 a 1. Una grande prestazione da parte degli uomini di Loi e tre punti preziosissimi che permettono di lasciare l’ultima posizione.

La formazione

La Cos si schiera col 3-5-2. Al centro della difesa Vesi, supportato da Derbali e Zanoni. In cabina di regia Piredda, interni Demontis e Mattia Floris. Sulle fasce Pinna e Cogotti. Davanti Piroddi e Mancosu. Nel primo tempo, al 15’ cross dalla sinistra di Ceka, De Luca in uscita smanaccia, sulla respinta corta, Laghigna devia col petto, la palla colpisce la traversa e torna in campo, il portiere in due tempi blocca a terra. Al 21’ su una ripartenza, Mancosu riceve palla, si allarga sulla sinistra e calcia rasoterra in diagonale, la palla esce di un soffio alla sinistra di Siani. Al 26’ su un errore di Ceka, Piredda serve Floris che smarca Piroddi, imbucata dell’attaccante per Mancosu che si presenta davanti a Siani e lo trafigge. Al 29’ Loi è costretto a sostituire proprio Mancosu per infortunio. Al 32’ il raddoppio: Piroddi recupera palla in mezzo al campo e calcia da 25 metri, la sua rasoiata si stampa sul palo, la palla ritorna in campo verso Nurchi che deve soltanto spingerla in rete.

La ripresa

Tra il primo e secondo tempo, il tecnico dei laziali fa subito tre cambi per provare a dare una scossa ma è la Cos a rendersi insidiosa da subito. Al 10’ Nurchi, spalle alla porta, riceve palla a centrocampo, si gira e s’invola verso l’area, viene atterrato da Ceka, la palla finisce comunque su Piroddi, il portiere in uscita gliela strappa dai piedi. Al 15’ intervento scomposto di Cogotti su Pezone. L’arbitro assegna il calcio di rigore: calcia Murgia, De Luca intuisce alla sua destra ma non ci arriva. Al 20’ Piroddi serve Nurchi che s’invola verso il fondo e con un preciso diagonale batte Silvestrini. Al 27’ il poker: angolo dalla sinistra calciato da Mattia Floris, Derbali, dal secondo palo, schiaccia di testa, Silvestrini è battuto. Al 29’ su contropiede Nurchi appoggia per Mattia Floris che dall’altezza del dischetto spedisce la palla sotto l’incrocio. Al 33’ c’è spazio anche per Demontis che insacca su assist di Nurchi.

