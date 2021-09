una coppia a sorpresa 

Il Sardegna Open 2021 porta un bis a Cagliari e una prima volta assoluta nel World Padel Tour. Gemma Triay, già trionfatrice l’anno scorso nell’esordio del padel internazionale nell’Isola, si ripete e conquista il titolo femminile assieme ad Alejandra Salazar, mentre per Alejandro Ruiz si tratta del primo trofeo da professionista e lo ottiene in coppia con Franco Stupaczuk, nella grande sorpresa dell’ultimo giorno di gare al Tennis Club Cagliari, per la gioia del tanto pubblico presente. Prossimo appuntamento col padel dal 6 al 12 dicembre, con le finali del circuito Cupra FIP Tour al PalaPirastu.

Pronostici rispettati

Erano le favorite e hanno fatto valere la loro legge, nella sfida tra teste di serie numero 1 e 2. Triay e Salazar ottengono il loro quarto successo nel 2021 ed eguagliano le rivali della finale tutta spagnola, Ariana Sánchez e Paula Josemaría. Queste ultime, in campo tutto l’anno col logo della Regione Sardegna sulla maglia, si aggiudicano il primo set 6-7(5) ma poi subiscono la rimonta delle leader della classifica, che ribaltano la situazione 6-3 e 6-1 portandosi a casa il trofeo al terzo set dopo due ore e quaranta di gioco combattutissime. «Finale molto equilibrata, sono contenta», il bilancio della confermata campionessa del padel a Cagliari Triay. «Grazie a tutti per essere stati qui, sono molto felice e ci vediamo il prossimo anno».

Il colpaccio

La novità assoluta del Sardegna Open 2021 è arrivata dal tabellone maschile, dove tutto si è capovolto col passare dei giorni. Per Ruiz-Stupaczuk, partiti come teste di serie numero 6, la giornata di ieri è cominciata dalla mattina con la semifinale con quelli che erano diventati i favoriti, Pablo Lima e Agustín Tapia: 4-6 6-3 7-5 per qualificarsi all’ultimo atto, con Paquito Navarro e Martín Di Nenno (7-5 7-5 su González-Rico nella prima semifinale). Finale inedita: nessuna delle due coppie aveva vinto nel 2021, ma lo spagnolo Ruiz e l’argentino Stupaczuk (rispettivamente 14° e 10° nel ranking) hanno completato l’opera prendendosi gli applausi del pubblico del centrale vincendo 6-2 7-6(4) in 100’ a tratti dominati. «Ringrazio il pubblico italiano. Giocare contro un amico come Navarro è incredibile, ora devo continuare a lavorare per fare ancora meglio», il commento di Ruiz appena diventato campione.

RIPRODUZIONE RISERVATA