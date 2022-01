Una condotta idrica colabrodo  

Ancora malumori nel paese del Guilcier, dove da giorni i cittadini devono fare i conti con l’interruzione dell’acqua. Una grossa perdita che al momento non si riesce a individuare sta creando non pochi problemi e, per evitare di lasciare il paese a secco nel corso della giornata, il Comune sta procedendo con la chiusura notturna dell’acqua. L’ultima comunicazione avvertiva la cittadinanza che l’interruzione avrebbe riguardato la fascia oraria compresa tra le 21 e le 7, in modo da consentire il riempimento dei serbatoi. Ma anche ieri mattina c’è chi si sfogato sui social. Una situazione problematica per quanti devono recarsi a lavoro e non solo.

Comune

Di contro dal Comune invitano ad avere pazienza e assicurano che si sta facendo il possibile per risolvere quanto prima la situazione. «Come abbiamo spiegato, c’è una perdita importante lungo la condotta foranea, ma nonostante la ricerca non si riesce a individuarla. Tutto il percorso è un acquitrino. I ritardi nell’avere l’acqua la mattina sono dovuti al fatto che le tubature si devono riempire», spiega il sindaco Domenico Gallus. Stessa linea dell’assessore competente, Mario Putzolu, per oltre 40 anni fontaniere del Comune. «Mi sono rimesso all’opera anche io, stiamo cercando da giorni di individuare la perdita, ma non è semplice visto che le campagne sono allagate. Nella condotta foranea, per una lunghezza di 5 chilometri sono stati già eseguiti una sessantina di metri di scavo, ma ancora non si è riusciti ad individuarla. Abbiamo anche un rilevatore di perdite ma con i terreni allagati non è possibile. Ai cittadini chiedo di avere pazienza, stiamo facendo il possibile. E aprire prima delle 7 sarebbe impossibile perché allora chi vive nella zona alta del paese sarebbe senz’acqua dalla sera».

L’opposizione

Intanto dal gruppo della minoranza consiliare, pur comprendendo la situazione, sollecitano interventi a lungo termine sulla rete idrica. Il capogruppo Mariano Cuscusa sottolinea: «Capiamo la difficoltà del momento visto che oggettivamente le campagne sono allagate ed è difficile individuare la perdita, però è evidente che il nostro acquedotto inizia a dare problemi. Dal momento che certe situazioni si stanno verificando sempre più spesso, occorre trovare dei fondi per intervenire».