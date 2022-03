Una commedia rock per raccontare il Sulcis 

All’interno del bar è come se il tempo si fosse fermato agli anni Settanta. Quasi cristallizzato, con le speranze e i progetti da realizzare e, per molti, svaniti. Quel locale dove la colonna sonora ha il ritmo della musica dei Deep Purple, è nel Sulcis, territorio che a torto o a ragione si porta dietro l’etichetta di zona economicamente più depressa, ma potrebbe essere in qualunque altra parte della Sardegna, d’Italia o del mondo.

L’idea

Perché lì si incontrano le anime perse, e al tempo stesso vive e scanzonate, che hanno ispirato lo spettacolo teatrale “Assenze ingiustificate in rock”. Un lavoro - regia di Giulio Landis, testo Fabrizio Carta - che la Compagnia Quinte emotive di Iglesias presenterà oggi al Teatro Centrale di Carbonia, dopo l’applauditissimo debutto di sabato e domenica scorsi all’Electra di Iglesias. Uno spettacolo nato dalla collaborazione con Antas Teatro, di cui Landis è fondatore e direttore artistico. «Progetto comunitario di lunghe prospettive», lo definisce il regista che si dichiara entusiasta di questa sinergia con la Compagnia di Iglesias nata nell’aprile del 2011 e di cui fanno ancora parte i soci fondatori Efisio Deiola, Cristina Pillola, Giusy Fogu, insieme a Fabrizio Carta e ai due giovanissimi Matteo Guidarini e Martina Lenzu. Un gruppo che fa di ogni forma artistica il suo comandamento e che ha avuto l’onore di avere, come primo direttore artistico e maestro, l’attore regista italo argentino Coco Leonardi . «Una bella Compagnia formata da bravi attori e attrici, che possono contare su una preparazione ottima», precisa Giulio Landis il quale ricorda come è nato il progetto. «C’era la volontà di partire da quel che siamo e dal luogo in cui si vive, nel caso specifico di Quinte emotive sono Iglesias e il Sulcis quali luoghi presi spesso come emblema di zona depressa. Da questa suggestione locale siamo partiti, convinti che questo racconto rappresentato nel bar dietro casa, possa in realtà diventare una storia universale».

Nel bar

Nel bar-bettola si muovono quei personaggi che «rappresentano appieno il volano di una situazione umana, stagnante e ripetitiva». Bea (Cristina Pillola), Lara (Giusy Fogu), Efisio Deiola (Deep Purple), Matteo Guidarini (Carlo), Fabrizio Carta (Cesare) raccontano le storie di un poeta introverso, stralunato e creativo, di un giovanissimo gestore musicista, sognatore, idealista e disincantano, e di tre avventori completamente differenti tra loro ma che riescono a compensarsi e ricreare un equilibrio capace di rasentare la perfezione. Il tutto con disincanto e, a tratti, «leggera comicità», evidenzia il regista. «I personaggi si interrogano sulle loro vite e le loro speranze, parlano del Sulcis e aprono parentesi comiche con passaggi anche molto riflessivi». Ironia e scanzonatezza che, senza avere la velleità di trasmettere chissà quale messaggio, sono tuttavia uno spunto per soffermarsi a riflettere. «Lo spettacolo è un momento per sorridere anche se propone tematiche di una zona depressa come la nostra ma con avvenimenti in realtà comuni a molti altri luoghi. - dice Giusy Fogu - Personaggi e situazioni sono facilmente individuabili anche altrove e attraverso i quali con leggera comicità si aprono parentesi semi comiche passaggi molto riflessivi».