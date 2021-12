Una colletta per salvare il Castiadas 

All’inizio della scorsa settimana si era dimesso il presidente Celestino Recupito. «Per alcuni problemi personali sopraggiunti», aveva detto l’ex presidente, «ho rassegnato le dimissioni. Inoltre, essendo squalificato, non avevo potere di firma. Per questo ho deciso di lasciare. Sapevo dell’interesse di alcune persone ad entrare nella dirigenza. Ringrazio tutti i dirigenti», continua, «persone serie che lavorano tutti i giorni per il bene del Castiadas, il tecnico Virgilio Perra che sta facendo bene insieme al suo valido staff. Abbiamo raggiunto la finale di Coppa Italia». Si è parlato, infatti, dell’ingresso di nuovi soci ma, su questo, ci sarebbe stata la fumata nera. A questo si aggiunge la fuga di gran parte dei giocatori. Hanno già fatto le valigie Mauricio Villa e Alessandro Steri, passati al Budoni, l’ormai ex capitano Mirko Carboni, che domenica ha esordito con la nuova maglia del Carbonia, Gioele Zedda che ha firmato con la Villacidrese, Igor Brondani tesserato dall’Arbus. In partenza pure il portiere Matteo Forzati, destinato al Taloro Gavoi, e Giacomo Santoro, richiesto dal Lanusei e da numerose società di Eccellenza. Musie Tesfai è corteggiato dal Villasimius. Per ora sembrerebbero intenzionati a restare Christian Ruggieri e Rafael Zuchi più i fuori quota.

Per permettere alla squadra di proseguire il campionato, alcuni privati sono disposti a promuovere una raccolta di fondi. Si spera che il numero dei volontari possa crescere per cercare di “ricostruire” la squadra e concludere la stagione preservando la categoria. Il monito più accorato è del tecnico Virgilio Perra, per nulla intenzionato ad abbandonare la barca che affonda. «Chiediamo una mano», dice, «a coloro che hanno a cuore le sorti del Castiadas. Bisogna cercare di salvare la categoria e salvaguardare il futuro di una società che è stata anche in Serie D». Una vicenda triste, considerato anche che i sarrabesi l’estate scorsa partivano con i favori del pronostico. Non siamo neppure al giro di boa e si rischia l’esclusione dal campionato.

Una colletta per salvare il Castiadas: «Chi ha cuore la squadra è chiamato a dare un aiuto». È l’appello dopo gli ultimi avvenimenti. L’ultimo, quello di domenica, con la squadra che non si è presentata alla Maddalena. La squadra sarrabese avrebbe dovuto affrontare l’Ilva per la penultima giornata del girone di andata.

L’appello

Le dimissioni

All’inizio della scorsa settimana si era dimesso il presidente Celestino Recupito. «Per alcuni problemi personali sopraggiunti», aveva detto l’ex presidente, «ho rassegnato le dimissioni. Inoltre, essendo squalificato, non avevo potere di firma. Per questo ho deciso di lasciare. Sapevo dell’interesse di alcune persone ad entrare nella dirigenza. Ringrazio tutti i dirigenti», continua, «persone serie che lavorano tutti i giorni per il bene del Castiadas, il tecnico Virgilio Perra che sta facendo bene insieme al suo valido staff. Abbiamo raggiunto la finale di Coppa Italia». Si è parlato, infatti, dell’ingresso di nuovi soci ma, su questo, ci sarebbe stata la fumata nera. A questo si aggiunge la fuga di gran parte dei giocatori. Hanno già fatto le valigie Mauricio Villa e Alessandro Steri, passati al Budoni, l’ormai ex capitano Mirko Carboni, che domenica ha esordito con la nuova maglia del Carbonia, Gioele Zedda che ha firmato con la Villacidrese, Igor Brondani tesserato dall’Arbus. In partenza pure il portiere Matteo Forzati, destinato al Taloro Gavoi, e Giacomo Santoro, richiesto dal Lanusei e da numerose società di Eccellenza. Musie Tesfai è corteggiato dal Villasimius. Per ora sembrerebbero intenzionati a restare Christian Ruggieri e Rafael Zuchi più i fuori quota.

Il recupero

La gara con l’Ilva comporterà oltre la sconfitta a tavolino e anche un punto di penalizzazione, il secondo. E domani, alle 16, all’”Annunziata” è in programma il recupero col Budoni. Si giocheranno gli ultimi nove minuti più recupero. L’incontro era stato sospeso al 36’ della ripresa sul risultato di zero a zero. «Scenderanno in campo i giocatori che sono rimasti», conclude Perra, «e alcuni ragazzi della Juniores».

