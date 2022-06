Una cittadina sempre più anziana 

Non è un paese per giovani. Anzi. Il centro più popoloso d’Ogliastra si caratterizza per avere una popolazione mediamente molto longeva e con una quota di over 65 tra le più alte del territorio. Mentre il Puc approvato qualche anno fa stenta a decollare (limitato il numero di richieste per nuove lottizzazioni), benché sarebbe dovuto essere il simbolo di una cittadina votata alla crescita, la cittadina non è più la stessa.

Sulla base dell’ultimo report statistico emerge che tra la categoria 0-14 anni e gli over 65 c’è una differenza che sfiora il 60 per cento. Il dato inconfutabile è che nell’ultimo ventennio Tortolì è invecchiata in media di 8,1 anni: la popolazione residente (10.969) ha un’età media di 46 anni. Nel 2002 era di 37,9.

I numeri

In vent’anni è cambiato tutto. Nel 2002 la categoria 0-14 anni era una pattuglia di 1.531 unità. Ben 387 in più rispetto agli over 65. All’epoca Tortolì contava una popolazione di 9.978 residenti e ambiva a sfondare, per la prima volta nella sua storia, il tetto dei 10 mila. Obiettivo raggiunto l’anno successivo quando però la media dell’età era già in crescita (0,6 per cento), passando da 37,9 a 38,5 anni. Dal 2007 la popolazione è progressivamente aumentata, ma a crescere sono stati soltanto i pensionati mentre l’incremento delle due fasce più giovani (0-14 e 15-64) è stato pari a zero. Anzi, soprattutto la seconda, quella identificata nella forza lavoro, ha subito il calo più cospicuo: dalla punta dell’iceberg toccata nel 2011 con 7.629 unità si è passati alle attuali 7.081, un’inversione percentuale di 7,18 punti.

Consiglio vecchio