Una città di vecchi e disabitata 

La città nel 2020 ha perso 322 abitanti, quasi uno al giorno. Negli ultimi quindici anni è andata sotto di 1.718 residenti: 10 al mese, una ogni tre giorni. Un salasso che non sembra trovare fine. Neppure gli immigrati riescono a compensare il calo delle nascite; il divario fra chi arriva al mondo e chi lo lascia è ormai cronico e così il calo complessiva diventa un problema non solo per i piccoli centri ma anche per la città capoluogo. «Lo spopolamento ha tante ragioni ma una in particolare: la sottooccupazione per non dire la disoccupazione che non consente di acquistare o anche prendere casa in affitto in città. Ci si arrangia dai genitori». Il pensiero di Nando Faedda, 68 anni, vice presidente della Camera di commercio di Cagliari-Oristano e presidente della Confcommercio, ha una sua logica vero com’è che tra tutti i paesi della provincia solo Norbello, grazie ai migranti, Cabras, Suni e Palmas Arborea registrano una crescita demografica, anche se debole.

Calo demografico

La verità allora forse risiede nella bassa natalità. Per un bambino che nasce il palazzo degli Scolopi registra tre persone che se ne vanno per sempre: 115 contro 371. E non basta. Contrariamente al 2019, l’anno scorso il saldo tra immigrati che sono arrivati ed emigrati che hanno lasciato la città è negativo: 722 arrivi (842 nel 2019) e 788 partenze ( 794 nel 2019). L’ultimo dato dice che gli stranieri sono 996 (388 maschi e 608 femmine) pari al 3,17 per cento della popolazione. Il 30 per cento arriva dalla Romania, il 15 della Cina, il 10 dal Senegal e tra il 2 e l’1 per cento dalla Ucraina, India, Marocco, Polonia, Russia, Bulgaria, Brasile e Slovacchia. Tra i 7903 Comuni d’Italia, Oristano occupa la postazione numero 6089, abbastanza in fondo quindi. Le possibilità di crescita sono giudicate scarse; fatto cento meno della metà, ovvero il 46,2 per cento (precisa UrbiStat, la società di geomarketing ricerche di mercato che ha messo insieme i dati Istat) un dato che colloca la città al posto 4143 della classifica nazionale.

Una città di vecchi

«La forte maggioranza delle donne arriva in particolare dalla Romania e nella grandissima maggioranza interessa badanti per anziani, un problema sempre più incombente per la città che come tutta la provincia è in costante invecchiamento», dice Tonina Fancello, segretario pensionati Cgil. I dati le danno ampiamente ragione. L’età media dei residenti ha superato i 48 anni e l’indice di vecchiaia il 273 per cento, quota 1993 tra i Comuni italiani. Tradotto significa che per 100 giovani ci sono 273 anziani e che 55 persone sono a carico dei 100 che lavorano. «Torniamo sempre lì, se manca il lavoro, la fiducia nel futuro è sempre meno e la natalità cala. Senza le opportune correzioni il fenomeno rischia di diventare irreversibile», dice don Costantino Usai, sacerdote e psicologo. I dati confermano: 10 anziani per bambino, dice l’Istat. I sostegni a favore di nuclei familiari numerosi composti da almeno tre figli di età tra 0 e 25 anni lasciano il tempo che trovano, solo 56 richieste tra i 24 comuni che fanno parte del plus Oristano.

