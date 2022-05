Una città che brancola nel buio 

Oristano ha più zone buie che illuminate, gli impianti sono vecchi e le luci si perdono tra alberi e i palazzi. Via Cagliari quando scende la sera fa paura, via Diaz e piazza Manno non sono da meno, la periferia altrettanto. Cambiare si deve, anche perché abbandonare la proroga del servizio è pressoché obbligatorio e così l’amministrazione comunale che sta lasciando in consegna alla nuova impresa un modello già perfezionato, pronto a partire.

La svolta

La novità si chiama project financing, un sistema mai prima d’ora sperimentato dal palazzo degli Scolopi. Il nuovo modello di gestione che riguarda l’efficientamento energetico, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici con predisposizione ai servizi smart cities, si avvia al capolinea. La svolta a fine mandato della giunta di Andrea Lutzu arriva sfruttando un progetto di project financing che la società City Green Light srl con sede in Via Zampieri 15 a Vicenza ha presentato ai primi di marzo, subito dopo verificato positivamente dalla Società Normatempoitalia con sede in Torino, incaricata dall’amministrazione comunale di effettuare le valutazioni tecniche e finanziarie. Tutto ok, riferisce Normatempoitalia Per chiudere la partita non resta che bandire la gara d’appalto partendo da una base certa gli atti tecnici e il costo indicato nel Project dalla City Green Light srl di Vicenza. In mancanza di altre offerte presentate nei termini il lavoro va diritto alla società di Vicenza, se invece dovessero partecipare alla gara altre figure imprenditoriali con offerte superiori la “presentatrice” ovvero la City Green può far valere la “Golden share”, riconosciuta per legge a chi per primo si è proposto con il project financing a condizione che per aggiudicarsi la gestione con annessi e connessi metta nel piatto la stessa cifra della ditta concorrente. «Ma questo passaggio spetterà alla prossima amministrazione, noi abbiamo messo le basi per arrivare a una gestione migliorata e potenziata con impianti all’altezza e spendendo la stessa cifra del vecchio contratto tra l’altro in proroga da un anno», precisano in Comune.

Il progetto

La durata della concessione sarà di 15 anni, per un costo complessivo di 12.012.279. La società dovrà gestire 5266 punti luce e 91 quadri elettrici e 322 antenne semaforiche. La proposta prevede oltre la gestione e la manutenzione degli impianti, l’efficientamento energetico dei punti luce, la sostituzione dei sostegni, la ripiombatura degli impianti, la realizzazione di un nuovo cavidotto di 5.111 metri e tre nuovi plinti, il rifacimento di 10 mila metri di linee elettriche, la realizzazione di 10 attraversamenti pedonali illuminati e di 148 attraversamenti per ipovedenti. Nonché l’illuminazione della torre di Mariano e di palazzo Campus-Colonna. Il consumo energetico annuo degli impianti della pubblica illuminazione da 805.785,13 kwh scenderà a 560.366m kwh. Il centro storico sarà riqualificato con apparecchi led, gli impianti semaforici centralizzati e un call center resterà attivo 24 ore per le segnalazioni.