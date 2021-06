Una città a portata di bicicletta 

Compatta e con una popolazione dai tratti anagrafici interessanti per la mobilità dolce, Olbia è nella direzione giusta per affrontare un cambio di passo verso la sostenibilità degli spostamenti. Gli studi preliminari al sondaggio Biciplan e Pediplan Mobility Quiz, lanciato dal Comune per testare il livello di conoscenza della mobilità urbana dei suoi abitanti, restituisce una mappa della città percorribile a piedi o in sella a una bicicletta. Non solo perché la mobilità lenta, dice l'indagine, sarebbe più congeniale a una popolazione che tende all'invecchiamento (seppue meno di altre realtà sarde). Ma, anche, perché circa il 20 per cento degli spostamenti ha un’estensione inferiore a un chilometro e mezzo e oltre l'80 per cento a cinque chilometri.

I percorsi

Per esempio, per raggiungere il Giovanni Paolo II, partendo dal centro storico, occorrono 14 minuti in bicicletta (46 minuti a piedi) mentre per l'aeroporto si possono impiegare 17 minuti. Con un quarto d'ora di camminata dalla propria abitazione, possono raggiungere il Municipio 5.500 cittadini mentre in bicicletta, impiegando lo stesso tempo, è accessibile a 44mila residenti. Quasi tutti gli studenti ricadono all'interno di una distanza di dieci minuti dalla propria scuola: su 4.843 indirizzi di alunni geolocalizzati, collegabili a undici sedi scolastiche di vario grado, il 60 per cento abita a quindici minuti di pedalata dall'istituto che frequenta e un quarto a meno di un quarto d’ora a piedi.

La sicurezza

Potrebbe essere una Olbia dei 15 minuti, ispirata agli standard di molte città europee, collegata ma anche sicura: con i due piani, all'interno del progetto Cyclewalk, si intende, tra l'altro, ridurre gli incidenti stradali che, dal 2010 al 2019, sono stati 2.808 (con danni a persone), coinvolgendo 4.145 macchine e 640 mezzi a due ruote, contando 37 morti. Un centinaio le biciclette e trecento i pedoni, invece, che hanno fatto registrare otto decessi sulle strade cittadine: i sinistri mortali che hanno interessato ciclisti e pedoni sono avvenuti nell'area sud, in via Imperia e in via Roma. Ma la strada su cui si rilevano più incidenti è viale Aldo Moro, seguita da corso Vittorio Veneto.

60

Per cento

la percentuale di alunni che vivono a quindici minuti di pedalata da scuola