Una città a misura di bicicletta 

Si parte dalla 554 - il tratto quartese della strada statale diventato ora “viale urbano” - per poi proseguire lungo il Poetto e via della Musica: nuovi percorsi dedicati alle bici che il Comune intende realizzare - dal centro sino al litorale e alle zone extraurbane - alcuni già progettati, altri “in progress”. Comincia a prendere forma il piano di riordino e completamento della rete ciclabile in città, compresa la rivisitazione dei posteggi che andranno distribuiti in base alle piste attuali e future, e in vista dell’arrivo dei monopattini elettrici a noleggio previsto in autunno.

I piani

Per la 554 e il Poetto i progetti esistono già. Sul tratto quartese di Statale, ribattezzato viale Europa, il piano - ereditato dalle precedenti amministrazioni comunali - è stato ripreso in mano dall’attuale Giunta. Una rivoluzione che riguarda il tratto di strada che va dallo svincolo con la Ss 125 fino al Margine Rosso: rotatorie, corsie per auto e bus, e percorsi per le biciclette destinati a collegare il centro, passando per via Marconi, con il litorale. Anche sul Poetto c’è il progetto preliminare da 3milioni di euro che ridisegna il primo tratto di lungomare, finalmente con corsie separate per pedoni e ciclisti. Su via della Musica invece per ora c’è la proposta partita dalla Polizia locale, che dovrà fare tappa negli uffici dell’assessorato alla Mobilità, nella commissione competente e infine in Giunta e Consiglio comunale per il via libera definitivo.

Nuovi percorsi che di fatto segnano il via al completamento degli anelli ciclabili presenti nel territorio, in attesa del Piano urbano della mobilità sostenibile in fase di studio. Da via Fiume a via San Benedetto, sino al tratto di via Giordi all’ingresso del parco di Molentargius, e il Poetto. E in via Leonardo Da Vinci, dove alcuni cartelli installati di recente - oggetto di critiche sui social - dettano le regole per il sorpasso in sicurezza dei ciclisti nel tratto senza pista, a partire dalla distanza minima da tenere di 1 metro e 50.

I parcheggi

Nel frattempo si lavora al riordino dei parcheggi per le bici, 70 in tutta la città. «Molti non sono funzionali dal punto di vista dell’ubicazione: per alcuni, oggi lontani dalle ciclabili, si rende necessario lo spostamento», spiega l’assessora alla Mobilità Barbara Manca, «mentre per altri è urgente intervenire per quanto riguarda la manutenzione. A questo discorso va aggiunta la questione della micromobilità elettrica e del noleggio a flusso libero dei monopattini», aggiunge l’esponente della Giunta comunale, «per i quali il Codice della strada prevede la sosta nei cicloposteggi. Ecco perché», dice, «stiamo affidando un incarico professionale al fine di valutare, in termini di nuove forniture e manodopera, la razionalizzazione degli stalli per le bici. Ripartiamo quindi da un dettagliato quadro georeferenziato, con l’obiettivo di comprendere nel dettaglio le esigenze collegate alle piste già realizzate e a quelle che ci avviamo a creare, nell’ottica della costruzione di un’estesa e ramificata rete ciclabile in città».

