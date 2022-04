Una cisterna piena di sacchi di marijuana 

Importante operazione antidroga del Corpo forestale a Vallermosa: 342 chili di marijuana sotto sequestro, due persone in arresto e due denunciate a piede libero. L’indagine, complessa, ha impegnato il Nucleo investigativo dell’Ispettorato di Cagliari e ha condotto all’esecuzione di perquisizioni in alcune aziende zootecniche nel territorio di Vallermosa. In due di queste la scoperta due grossi depositi di marijuana già pronta per essere immessa nel mercato.

La cisterna interrata

Al blitz hanno partecipato trenta agenti forestali, supportati dal Nucleo artificieri e cinofili della Polizia di Stato e dal Nucleo cinofili dell’Arma dei carabinieri. La vasta operazione è scattata all’alba. La prima scoperta è stata fatta nelle pertinenze di una azienda agricola in località “Su Caddaxiou”: durante l’ispezione all’interno di una coltura ortiva gli inquirenti hanno notato, anche se ben nascosta, una botola, che si è rivelata l’imboccatura di una cisterna di vetroresina completamente interrata. Dentro c’era lo stupefacente, già lavorato, essiccato e confezionato in 230 sacchi da circa un chilogrammo ciascuno, per un totale di 210 chili di sostanza stupefacente.

L’anfratto roccioso

Il secondo deposito, contenente 132 chili di marijuana, è stato individuato nella località “Case Morgano”. Qui, il nascondiglio risultava occultato in un anfratto roccioso presente nelle pertinenze dell’azienda. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti 28 sacchi di plastica contenenti lo stupefacente, l’attrezzatura per la lavorazione e il confezionamento delle dosi.