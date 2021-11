Una caserma per la Forestale 

Il contratto siglato con la Regione nel 2019 prevede il riconoscimento di un canone di locazione di circa ventimila euro annui. «Abbiamo conseguito un ottimo risultato per il nostro paese – mette in evidenza il primo cittadino – da una parte abbiamo risolto il problema della destinazione dell’immobile di via Giardini scongiurando il rischio di gravi conseguenze per l’ente visto che era stato inserito tra le opere incompiute della Sardegna. Dall’altra è motivo di orgoglio e prestigio ospitare la nuova caserma della Forestale, garanzia di maggiore sicurezza e nuovi servizi per tutto il Sarrabus».

Nel progetto esecutivo, presentato dall’ingegnere Pietro Casula, sono previste tutte le opere interne e la realizzazione, fra le altre cose, dell’impianto idrico, fognario, elettrico e di illuminazione. Al termine dei lavori la caserma diventerà la “casa” della Forestale. Sede che da tantissimi anni è a Muravera. «Vorrei sottolineare – spiega il sindaco Sandro Porcu – che la Regione aveva chiesto a più riprese negli ultimi anni una nuova sede per la Forestale ma a Muravera non era stata trovata. Solo a quel punto abbiamo messo a disposizione la nostra struttura e ne siamo orgogliosi».

La caserma della Forestale del Sarrabus si farà a Villaputzu nell’edificio (tuttora da ultimare) tra via Giardini e via Da Vinci. Edificio che oltre dieci anni fa fu pensato per ospitare la nuova caserma dei carabinieri e che fino ad oggi è una delle grandi opere incompiute della Sardegna. Per ultimarlo l’amministrazione comunale ha stanziato 468mila euro. I lavori dovrebbero iniziare a gennaio (l’aggiudicazione è prevista entro il 31 dicembre).

Il progetto

L'accordo

In Consiglio

La minoranza apprezza lo sforzo dell’amministrazione comunale sino ad un certo punto: «Mi auguro – dice il consigliere Stefano Pili – che l’opera venga portata a termine visto che la questione tutto sta andando molto per le lunghe. A nostro avviso i soldi che sono stati stanziati sono fuori da ogni logica, alla fine stiamo spendendo un milione di euro per la caserma della Forestale. Una cifra astronomica. Per questo motivo abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti. La vera priorità a nostro avviso era la caserma dei carabinieri». Secondo Pili, in ogni caso «si sarebbe potuto dare la struttura così com’è alla Regione e avrebbero pensato loro a fare i lavori con un eventuale scomputo dal canone».

Per il sindaco Sandro Porcu «i prezziari sono regionali, in base a quali cognizioni la minoranza dice che la cifra è astronomica? L a caserma dei carabinieri? Ci stiamo interessando da tempo, abbiamo già individuato l’area e siamo alla ricerca di finanziamenti».

