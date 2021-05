Una casa per ragazzi con disagi 

Un luogo accogliente, sicuro, dove iniziare un nuovo percorso di vita. È operativa la Casa Elisa Nivola, una comunità di accoglienza per ragazzi fino a18 anni. Ospita ragazzi allontanati dalle famiglie, adolescenti con provvedimenti giudiziari o stranieri non accompagnati. La comunità si trova in via Einaudi ed è ospitata in una casa a tutti gli effetti. Un dettaglio che offre quel senso di famiglia e accoglienza che per molti bambini e adolescenti è importante avere quando si vivono situazioni complesse.

La struttura

Quattro camere da letto, due bagni, una cucina, un soggiorno, una sala adibita ad ufficio e un ampio giardino dove portare avanti tante attività. E qui si trova un ulteriore locale che ora si sta insonorizzando per essere adibito a saletta musicale. Un progetto importante, diretto ad accogliere sino ad otto ragazzi con la possibilità anche di un posto per interventi di emergenza. A portare avanti l’iniziativa è la cooperativa Giubileo 2000 con sede a Busachi. Una cooperativa radicata nel territorio che attualmente gestisce la comunità alloggio per anziani a Nughedu Santa Vittoria e nel Barigadu si occupa di assistenza. Ma nel proprio curriculum ha anche tante attività con i minori. Ora la nuova sfida con un duplice obiettivo. La presidente Pasqualina Fais spiega: «Volevamo garantire continuità e stabilità ai 22 tra soci e dipendenti della coop e poi abbiamo dato voce ai bisogni che esprimeva il territorio». Tre al momento i ragazzi ospiti della comunità. Sei gli operatori che si occupano della struttura tra assistente sociale, educatori e un esperto di musica che due volte a settimana tiene laboratori musicali di chitarra.

Le attività

Le giornate cambiano a seconda delle esigenze dei ragazzi tra lezioni in Dad e altre attività. Una volta a settimana fanno lezione di equitazione. «I ragazzi collaborano inoltre con gli educatori a tenere in ordine la casa, a fare la spesa. L’obiettivo è infatti quello di ricreare un contesto familiare. Gli operatori sono molto affettivi. Si punta a far acquisire competenze, in modo che poi possano gestire una vita autonoma. Proponiamo per esempio laboratori di cucina, è un modo per insegnare ai ragazzi anche a risparmiare pensando a quando vivranno da soli», prosegue Fais. «Vorremmo individuare una serie di famiglie, che possano ospitare i nostri ragazzi in alcuni periodi dell’anno, ad esempio nei fine settimana in modo da creare uno scambio con il territorio, cercando di attivare una rete funzionale che possa far adattare meglio i ragazzi al nuovo contesto. Siamo pronti a ospitare volontari che possano supportare i ragazzi dal punto di vista scolastico». In questa direzione si inserisce l’iniziativa “aggiungi un posto a tavola”. «Covid permettendo – va avanti Pasqualina Fais – abbiamo intenzione di invitare a cena, una volta alla settimana, persone che possano dialogare con i ragazzi su argomenti specifici. Vogliamo spronare i giovani a proseguire gli studi o a impegnarsi in percorsi professionali. Un vero riscatto sociale».

