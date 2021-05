Una casa per nonni e nipoti 

Da ex orfanotrofio a casa dei nonni e dei nipoti. Il futuro dell'Infanzia e patria, a Iglesias, sembra tracciato: il Comune vuole farlo diventare un punto di incontro intergenerazionale. In completo abbandono dagli anni Ottanta, quelle mura ormai diroccate che hanno racchiuso le storie di orfani dei caduti in guerra e in miniera sembrano voler legare la storia dei prossimi anni ai giovani e agli anziani.

Il progetto

«Ci stiamo preparando a partecipare ad un bando del Miur - anticipa il sindaco, Mauro Usai - siamo convinti che l'ex orfanotrofio si presti bene ad accogliere un centro polifunzionale per la famiglia. Abbiamo già scelto il nome: “La casa dei nonni e dei nipoti”, ispirata ai modelli del nord Europa quale luogo d'incontro». Nei giorni scorsi è stato fatto un sopralluogo nella struttura, composta da due caseggiati ridotti a ruderi e caratterizzati dalle numerose scritte impresse dai vandali sulle pareti. Insieme al sindaco c'erano i tecnici comunali e l'ingegnere Elena Boldetti, funzionario architetto della Soprintendenza il cui cognome, peraltro, è legato a Iglesias e compare anche su una targa presente proprio all'interno dell'ex orfanotrofio. «Il massimale del bando è 3 milioni, ma per sistemare la struttura ne basterebbero 2 e mezzo. Ci impegneremo a recuperarli anche nel caso in cui non dovessimo ottenerli dal Miur». Un progetto che fa sussultare la consigliera Valentina Pistis (Riformatori sardi): «Il sindaco continua a rincorrere le proposte del nostro programma elettorale. Ma la sua maggioranza, con un tentativo maldestro, prova a correggere il tiro e, dopo avere scorporato l'immobile dal terreno senza programmare un recupero dell'intero compendio, cerca consenso con un sopralluogo e post».

I commenti

L'idea piace alle associazioni. «Da tempo avevamo in mente un progetto simile - conferma Antonio Achenza, presidente della Consulta degli anziani - ringraziamo l'amministrazione e siamo convinti dell'importanza di intervenire per raggiungere un duplice obiettivo: favorire la nascita di un luogo di socializzazione e scambio di esperienze tra giovani e anziani nonché, allo stesso tempo, recuperare la struttura in abbandono da anni. L'auspicio è che l'intervento si realizzi quanto prima». Francesca Nonnis, giovane componente del Comitato quartiere Castello, suggerisce un modello Monte Claro che vada oltre il recupero dello stabile: «Magari introducendo qualche specie faunistica o un orto botanico con erbe caratteristiche della macchia mediterranea». Anche Andrea Carta, dei Giovanissimi San Pio X, plaude all'idea: <Un centro intergenerazionale ha un valore enorme in quanto consente il confronto tra chi, per età, ha posizioni distanti in vari campi: dal sociale alla politica. Non dimentichiamo che gli anziani sono custodi anche delle tradizioni che si stanno dissolvendo, mentre i giovani potrebbero ricambiare “educandoli” all'uso delle tecnologie».

