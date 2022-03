Una casa per i poveri, il sogno è realtà 

Una palazzina a Sardara, nella centralissima via Umberto, da mettere a disposizione di chi è in difficoltà, non ha una casa, un posto dove dormire. Dopo quasi mezzo secolo si avvera il sogno di suor Gesuina Cortis, classe 1913, che a questo scopo lasciò al Comune la casa dei genitori. L’immobile, intitolato “Suor Illuminata”, dopo un finanziamento della Regione di 400mila del 2008 per il recupero di antiche abitazioni da destinare a canone sociale, sta per aprire le porte alle famiglie in condizioni precarie, senza tetto né lavoro.

Il progetto

Trent’anni dopo la donazione dell’abitazione, abbandonata a se stessa, un vero e proprio rudere nel cuore della cittadina, un bando della Regione per il recupero di edifici pubblici e privati a fini sociali fu l’inizio di un nuovo percorso per “Suor Illuminata”. Nelle casse del Municipio non tardarono ad arrivare 400mila euro. Nel 2012 il bando di gara e l’aggiudicazione dei lavori. Un percorso ad ostacoli nel lungo e travagliato iter della burocrazia, con tre amministrazioni coinvolte, cantieri aperti a singhiozzo, l’immobile fu ristrutturato e poi chiuso. La svolta nei giorni scorsi con un sopralluogo dei tecnici del Comune e del sindaco Giorgio Zucca. «La struttura – dice il primo cittadino – è pronta per ospitare chi ha bisogno di una casa. Sono necessari alcuni ritocchi dovuti all’assenza di manutenzione, fra questi l’umidità delle pareti, diffusa in diversi ambienti a causa delle infiltrazioni d’acqua per l’ammasso di sporcizia e detriti nei canali di gronda e di scolo. La somma di 70mila euro per gli interventi è stata recuperata dall’avanzo di amministrazione».

L’immobile

La struttura esterna non è stata modificata, mentre all’interno sono stati realizzati quattro appartamenti indipendenti, con servizi, autonomia energetica da un impianto fotovoltaico, un’area parcheggio e uno spazio verde che la separa dal centro anziani. «Entro giugno – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Paolo Zucca – le opere saranno completate. Non possiamo permetterci ulteriori lungaggini, sono troppo le famiglie che chiedono un alloggio. Il Comune al momento non ha una graduatoria, ci stiamo attivando. Non escludiamo una collaborazione con Area, l’importante è dare priorità all’emergenza abitativa».