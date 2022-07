«Una casa per i bambini senza famiglia» 

A disposizione ci saranno psicologi, educatori, e un mezzo di trasporto idoneo per consentire la partecipazione dei minori alla vita sociale e l’accesso ai servizi territoriali, educativi e riabilitativi. Inclusa l’assistenza sanitaria di base. Una vera e propria famiglia che però dovrà essere momentanea. «Saremo un punto di passaggio sicuro e accogliente prima di trovare dei genitori che vorranno prendersi cura di questi bimbi per tutta la vita», sottolinea la veterinaria.

Da allora è iniziata la procedura tecnica per eliminare qualsiasi tipo di barriera architettonica che possa ostacolare la vita quotidiana dei futuri ospiti della struttura. Spazio per un massimo di cinque bambini, e ciascuno avrà cameretta e un piano educativo e assistenziale personalizzato - oltre a colazione, pranzo, merenda e cena - ma anche attività ludiche e sportive. E soprattutto l’amore e le attenzioni che probabilmente questi bimbi non hanno mai avuto.

L’iniziativa i due giovani genitori selargini, veterinaria 42enne lei, ingegnere di 45 anni lui, l’avevano annunciata lo scorso anno. Una decisione non casuale per la coppia, che proprio pochi anni fa - dopo l’arrivo dei primi due figli - hanno deciso di adottare la piccola Asia, una bimba originaria della Serbia. «Ha completato la nostra famiglia rendendola ancora più speciale, con la sua dolcezza e una forza enorme nonostante le difficoltà», ricorda Simona Cao parlando della figlia.

Dallo sport al mondo della musica e dello spettacolo, sino al teatro, tutti in campo con raccolte fondi per realizzare la casa famiglia di Selargius che ospiterà bambini orfani con disabilità. Perché il sogno di Simona Cao e Michele Allodi, della cooperativa sociale Killia e ideatori del progetto, alla fine è diventato il sogno di tutti. «Un’ondata di solidarietà che ci commuove», commenta la coppia, «non vediamo l’ora di partire e di dare amore a tanti bambini speciali».

Le tappe

La svolta

Alcune settimane fa è arrivato il sì della Regione alla pratica. L’ultimo scoglio burocratico - legato alla posizione nel cuore del centro storico - in vista della ristrutturazione della casa campidanese di via San Nicolò, a partire dall’eliminazione di ogni tipo di barriera architettonica.

Un progetto tutto da finanziare, con una cifra da affrontare che si aggira intorno al mezzo milione. «Una piccola parte la mettiamo noi, il resto fra mutuo e contributi di fondazioni varie», spiega la coppia. E poi c’è la gara di solidarietà con una serie di iniziative organizzate per dare un supporto economico. In testa i Tamurita, la band cagliaritana che ad ogni concerto ha deciso di rilanciare l’iniziativa invitando i fans a fare una donazione a sostegno del progetto selargino. Ma c’è anche un torneo di beneficenza organizzato da Tennis club Costa di Sopra e alcuni sponsor - il 4 e 5 agosto a Quartu - con l’intero ricavato che andrà alla casa famiglia. E per l’autunno è quasi pronto un cartellone di spettacoli teatrali - probabilmente a Selargius - che avranno la stessa finalità.

Il piano

Una “culla” sicura per bimbi orfani, ma non solo. Nel cortile della casa famiglia di via San Nicolò ci sarà anche uno spazio dedicato alla pet therapy - aperto a tutti - insieme ai cani coterapeuti della veterinaria selargina. «Contiamo di poter iniziare i lavori in autunno», sperano marito e moglie, «e di poter aprire la casa durante l’estate dell’anno prossimo».

