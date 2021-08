Una casa dopo 13 anni d’attesa 

La fine di un incubo per dodici famiglie: con l'assegnazione di 12 alloggi nel nuovo complesso di via Einaudi e la consegna delle chiavi di un appartamento nei “palazzoni rosa” per questi nuclei familiari arriva la realizzazione di un sogno. Un traguardo, sottolineano gli assegnatari, raggiunto grazie all'impegno di Stefania Atzei, assessora al Patrimonio immobiliare ed Edilizia.

La gioia

La soddisfazione è tangibili. «Il 30 luglio», racconta Elisa Pilloni, 34 anni, «ci hanno consegnato le chiavi di un bellissimo appartamento al primo piano dei palazzoni rosa. Eravamo in graduatoria da 13 anni e avevamo lo sfratto esecutivo dal 2019. Abbiamo potuto superare questo bruttissimo momento grazie alla disponibilità di parenti che ci hanno consentito di vivere in una casa di loro proprietà e ora il dramma é finalmente concluso». Le fa eco Stefania Dessì, 42 anni, anche lei in attesa da tempo. «Da cinque anni aspettavamo questo momento che metterà fine a un incubo e a una situazione di provvisorietà che fa vivere male e non consente di realizzare quel progetto di vita che ciascuno di noi ha dentro: siamo felicissimi». Forse più di tutti festeggia Francesca Olla, 45 anni, che stenta a credere ai suoi occhi. «Ero in attesa da 13 anni e finalmente il sogno si avvera. Non bastano le parole per manifestare quello che si prova, finalmente potremo vivere in una casa confortevole».

Gli ostacoli

Un risultato raggiunto nonostante i tanti ostacoli incontrati sulla strada. «Il percorso», sottolinea l’assessora, «è stato lungo e tortuoso, irto di difficoltà dovute alle sofferenze di bilancio di Area e alle lungaggini burocratiche che spesso paralizzano gli enti pubblici ma il lavoro certosino di concertazione portato avanti dal nostro ufficio tecnico con quello dell’agenzia regionale ha prodotto i suoi frutti. Confidiamo di andare avanti sulla stessa linea così da soddisfare altre situazioni problematiche di nuclei familiari che attendono silenziosamente da oltre dieci anni risposte da graduatorie che spesso li confinano ai margini. Entro agosto, dopo la contrattualizzazione, verranno consegnate loro le chiavi a questa famiglie che potranno finalmente vivere una vita più serena. La casa è diventata oggi, in piena pandemia, un'emergenza seria a cui le amministrazioni quotidianamente devono far fronte».

