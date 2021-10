Una carrozzina nuova per l’anziana disabile 

«Ieri mattina mi ha contattato un’associazione del settore, dicendomi che aveva letto l’articolo nel giornale ed era disposta a offrire una sedia rotelle in regalo alla donna», racconta il comandate della Polizia locale Marco Cantori. L’associazione, che ha la sede a Cagliari, ha chiesto di mantenere l’anonimato. «Questo dimostra la sensibilità nel fare beneficenza, senza farsi pubblicità, ma solo con lo scopo di aiutare chi è in difficoltà», aggiunge.

L’appello disperato è stato pubblicato dalla faglia dell’anziana selargina domenica mattina su Facebook. «Buongiorno, chiedo aiuto a tutti i miei contatti di Selargius: questa notte è stata rubata dal vano scale di casa la sedia a rotelle di mia mamma», le parole scritte dalla ragazza. «Non penso che sia necessario dire quanto questo atto ci crei un grosso disagio: aiutatemi a ritrovarla per favore». Centinaia di condivisioni e commenti, per ora però nessuna traccia della carrozzina dell’anziana. Ma la richiesta d’aiuto - dopo l’articolo su L’Unione sarda - non è rimasta inascoltata.

Dopo la disperazione, il lieto fine. «Grazie a tutti, finalmente posso uscire di casa»: l’anziana disabile di Selargius, derubata nella notte fra sabato e domenica della sua carrozzina, è commossa. Ieri la Polizia locale le ha consegnato una sedia a rotelle donata da un’associazione di Cagliari. «Siamo senza parole davanti tutta questa generosità», spiega la figlia Claudia Tola, che da subito aveva lanciato la richiesta d’aiuto per ritrovare la carrozzina di mamma Mariolina.

La disperazione

Il dono

«Ieri mattina mi ha contattato un’associazione del settore, dicendomi che aveva letto l’articolo nel giornale ed era disposta a offrire una sedia rotelle in regalo alla donna», racconta il comandate della Polizia locale Marco Cantori. L’associazione, che ha la sede a Cagliari, ha chiesto di mantenere l’anonimato. «Questo dimostra la sensibilità nel fare beneficenza, senza farsi pubblicità, ma solo con lo scopo di aiutare chi è in difficoltà», aggiunge.

L’emozione

La consegna ieri mattina alle 12,30. A portare la carrozzina in dono all’anziana c’era il comandante Cantori, con il vice e un agente della Polizia locale. «È stato un momento commovente», dice il capo dei vigili urbani di Selargius. «La signora ci ha accolto con il sorriso, emozionata, e quasi incredula che in tanti si fossero interessati del suo problema». «Non avrei immaginato di diventare famosa a quest’età», ironizza l’86enne dopo un primo momento di commozione. Poi la prova della carrozzina che ora andrà adattata alle esigenze della donna. «Ci siamo già attivati per trovare un cuscino nuovo da sistemare nella sedia e renderla più comoda», aggiunge il comandante Cantori. Commossa anche la figlia della donna che, a distanza, ha cercato in tutti i modi di risolvere il problema della madre disabile.

La gara di solidarietà

«Una rete di solidarietà che non mi aspettavo», commenta la ragazza, «conoscenti, amici, ma anche tante persone che nel loro piccolo hanno cercato di aiutarci, come questa associazione che ringrazio per il gesto che non era per niente scontato. C’è addirittura chi ha offerto somme di denaro, altri che volevano organizzare delle collette per poter compare una carrozzina nuova. Questo», sottolinea Claudia Tola, «dimostra che non esiste solo gente che agisce in modo ignobile, ma anche tante persone perbene che cercano di tendere la mano verso chi è in difficoltà, senza chiedere niente in cambio».

La domanda

Intanto la speranza di trovare la carrozzina rubata sembra quasi svanita. «Non ci conto tanto», dice la ragazza. «Ci stiamo già muovendo per richiedere un’altra sedia a rotelle al servizio sanitario, uguale a quella che mia madre avevaUna carrozzina. Nel frattempo però possiamo contare su questa carrozzina donata: un gesto che io e mia madre abbiamo apprezzato tanto, perché quando si è soli avere persone che ti dimostrano vicinanza fa sempre piacere».

