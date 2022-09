«Una candidatura per un lavoro»  

Un posto di lavoro in cambio di una candidatura. Nel sistema “Ippocrate”, secondo l’accusa, era una prassi abbastanza consueta come emerso in un certo qual modo anche ieri durante il processo sui presunti concorsi truccati alla Asl di Oristano. In Aula uno dei testimoni chiave della procura: Stefano Angotzi, titolare di un'azienda multiservizi e sindacalista, che in passato ha avuto un legame con il Partito dei sardi. E proprio al partito si era rivolto per cercare di ottenere il posto di lavoro perso nella ditta Acciona, che effettuava una serie di manutenzioni per conto di Abbanoa. Lavoro che poi non ottenne, da qui la rottura col Pds e il rifiuto alla candidatura alle Comunali di Oristano nel 2017. Per l’accusa l’essersi rivolto al partito per riavere il lavoro è un elemento che rafforza l’ipotesi dei favoritismi in cambio di un tornaconto elettorale, per la difesa è vero il contrario: non era stato reintegrato al lavoro perché non c’erano corsie preferenziali nel partito.

In Aula

«Tentavo due strade per cercare di essere reintegrato al lavoro – ha detto – quella legale e quella “diplomatica”, attraverso l’intervento del partito che sarebbe potuto arrivare più facilmente alla società. Salvatore Manai mi disse che Augusto Cherchi mi avrebbe potuto aiutare». Poi l’iscrizione al Pds ma intanto la mediazione per il posto di lavoro non andò a buon fine. Angotzi ha riferito di aver continuato a frequentare il partito, nella sua sede sindacale ospitava le riunioni «a cui partecipavano tra gli altri Manai, Cherchi e Vincenzo Pecoraro». Due ore sofferte, tra “non ricordo”, contestazioni da parte dei pubblici ministeri Marco De Crescenzo e Armando Mammone e il deciso richiamo della presidente del collegio dei giudici Carla Altieri (a latere Elisa Marras e Serena Corrias) che più volte ha ricordato al testimone l’impegno a dire la verità.

I concorsi

«Nelle riunioni emerse che Manai non avrebbe più potuto ricoprire il ruolo di segretario provinciale perché avrebbe dovuto far parte di una delle commissioni a un concorso Asl – ha riferito - Manai lasciava intendere di dover aiutare diverse persone al concorso e di poter procurare posti di lavoro. Qualche mese dopo mi chiamarono da un’agenzia interinale per fare il segretario in uno studio veterinario ma rifiutai».