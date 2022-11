Una cagnolina nell’asilo nido 

Colori, forme, rispetto dei turni e degli spazi, l’empatia e l’accettazione delle diversità: è questo che Mia insegna ai piccolissimi allievi. «Lavoriamo in base al target di riferimento – afferma Elena Maria Beneventi, responsabile degli interventi assistiti con animali di Killia – in questo caso si tratta di bambini molto piccoli che hanno bisogno di lavorare sul rispetto dei turni o sulla gestione della calma. Con l’ausilio di un animale si abituano in modo naturale ad interagire correttamente col prossimo. Un cane che sta in mezzo a loro, con fare buffo o la coda che si muove, li aiuta moltissimo a rafforzare il livello di attenzione e ad interessarsi alle attività proposte, a gestire l’imprevedibilità dei movimenti».

Lo sguardo dolce e grato di Mia, cagnolina meticcia dal manto bianco e marrone, accoglie i bambini del nido di Dolianova, impaziente di ricevere coccole e biscottini extra. Età indefinita – forse dieci anni – Mia vagava nelle campagne di Iglesias quando è stata trovata e adottata dagli operatori della cooperativa sociale “Killia” di Selargius. Socievole e paziente, si è rivelata da subito l’aiutante ideale nei percorsi educativi con animali.

A scuola

Oggi è amata da bambini, ragazzi e adulti: un’insegnante alternativa che affianca gli umani nelle lezioni-incontro con le scuole. Per sei mesi sarà anche nella cittadina del Parteolla, ospite dell’asilo nido “Il giardino delle Margherite” con un progetto rivolto ai piccini, da 1 ai 3 anni. Gli operatori della coop Elena Maria Beneventi e Michele Allodi salutano i sei bambini che timidamente fanno capolino nella sala insieme a Giulia, educatrice dell’asilo. Ma è Mia che tra un colpo di coda e un’annusata li mette subito a proprio agio, pronta ad iniziare la “lezione” e a guadagnarsi qualche biscottino.

La lezione

Colori, forme, rispetto dei turni e degli spazi, l’empatia e l’accettazione delle diversità: è questo che Mia insegna ai piccolissimi allievi. «Lavoriamo in base al target di riferimento – afferma Elena Maria Beneventi, responsabile degli interventi assistiti con animali di Killia – in questo caso si tratta di bambini molto piccoli che hanno bisogno di lavorare sul rispetto dei turni o sulla gestione della calma. Con l’ausilio di un animale si abituano in modo naturale ad interagire correttamente col prossimo. Un cane che sta in mezzo a loro, con fare buffo o la coda che si muove, li aiuta moltissimo a rafforzare il livello di attenzione e ad interessarsi alle attività proposte, a gestire l’imprevedibilità dei movimenti».

I bimbi

Progetti ben strutturati dietro ai quali ci sono figure professionali con anni di formazione alle spalle. «Nulla è lasciato al caso – afferma Michele Allodi, coadiutore in interventi assistiti con animali – anche la durata degli incontri viene calcolata in base alla soglia di attenzione degli utenti. A questa età, ad esempio, sono sufficienti trenta minuti. Andare oltre non produrrebbe risultati apprezzabili». Mia, democraticamente, fa le feste a tutti, prende il biscottino nascosto dai bimbi nella ciotola del colore prescelto secondo le indicazioni degli educatori.

Tutti aspettano il loro turno, accarezzano la cagnetta e attendono il prossimo giro. «È un’attività a cui teniamo molto – afferma Giulia Farci, titolare, con Alice Rubiu del nido - vedere un cane su un libro o su un video è ben diverso che vederlo girare tra queste aule. Per i bambini è una novità, apprendono giocando e il cane diventa un facilitatore».

L’incontro è finito, i bambini salutano Mia che, riconoscente e del tutto a suo agio, ringrazia a pancia in su.

