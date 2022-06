«Una borgata pulita e accogliente» 

Illuminazione, marciapiedi, cestini per i rifiuti e cura del verde. Mentre a Torregrande l’attenzione è tutta concentrata sui mega progetti che ovrebbero ridisegnare l’immagine del lungomare e del porticciolo, si scopre che per rendere felici residenti e operatori commerciali della borgata basterebbero pochi interventi di ordinaria amministrazione. «Ben inteso, non vediamo l’ora di avere una passeggiata nuova di zecca e di poter accogliere i diportisti in un’infrastruttura riqualificata - chiariscono gli interpellati - ma nel frattempo, cari futuri amministratori, non dimenticate le piccole cose».

Le priorità

A una settimana esatta dall’appuntamento con le urne, e con un meteo che ha anticipato di diverse settimane l’avvio della stagione turistica, ecco le priorità messe in fila da chi la borgata la vive tutto l’anno. «I servizi ci sono, occorre solo implementarli - afferma Fabrizio Corona, vice presidente del Centro Commerciale naturale di Torregrande - ci auguriamo di poter proseguire il dialogo e la collaborazione avviati con l’attuale consiliatura». Anche Eddy Piana, reduce dal successo del Campionato mondiale giovanile di Kite, vede il bicchiere mezzo pieno. «Alla prossima Giunta chiederemo di supportare eventi di questo genere e di programmare per tempo», spiega. E aggiunge. «Considerati gli attuali limiti del porticciolo, non sarebbe male se fossero posizionate cinque o sei boe di fronte alla spiaggia, per consentire alle imbarcazioni di passaggio di ormeggiare». La pulizia dell’arenile e l’incremento della raccolta dei rifiuti almeno nel periodo estivo sono le richieste di Giorgia Manca, chiosco John. «Non possiamo accogliere i clienti nel fine settimana con i bidoni della spazzatura colmi all’ingresso - dice - E poi servirebbe una disinfestazione». Non solo zanzare e moscerini rendono un supplizio l’aperitivo fronte mare. «Tra le erbacce è pieno di pulci», conclude. Anche sul lato opposto del lungomare i suggerimenti ai prossimi inquilini del Palazzo sono più che abbordabili. «Qualche lampione e una doccia – spiega Daniele Pinna, del Bau Beach – sarebbero già sufficienti a farci sentire meno isolati». La struttura è vicina al porticciolo: finito l’asfalto, finita la luce.

L’incontro

In settimana gli aspiranti primi cittadini incontreranno l’associazione dei residenti della borgata. «Rinnoveremo le proposte che avanziamo da anni - anticipa la vice presidente Ada Carboni - i rallentatori in via Bottego e via del Pontile, una maggiore cura delle aiuole e la realizzazione di una fascia tagliafuoco in via dei Pescatori». E poi il capitolo marciapiedi. L’ultimo malcapitato è inciampato proprio ieri in prossimità del negozio di generi alimentari. «Tutte le vie secondarie sarebbero da risistemare - conclude Ada Carboni - perché Torregrande non è solo il lungomare».