Una bomba nello studio del vicesindaco 

La bomba era lì dalla notte ed è rimasta lì, sull’uscio dello studio tecnico di Franco Solinas, per ore. Di certo ci sono passate vicine diverse persone e si è corso il rischio che qualcuno la raccogliesse oppure che l’esplosione avvenisse in ritardo. L’ordigno che non è saltato in aria, ma che gli artificieri considerano ad alto potenziale, doveva far arrivare un messaggio intimidatorio al vicesindaco di Galtellì, che in quella strada del centro possiede lo studio. Il geometra è anche assessore ai Lavori pubblici, dettaglio su cui concentrano le attenzioni gli inquirenti che devono trovare una spiegazione a questo nuovo episodio, visto che nel paese della Baronia di atti intimidatori ce ne sono stati parecchi.

Il blitz

L’ordigno che non è saltato in aria per miracolo l’ha notato casualmente un passante, che subito ha allertato i carabinieri. In via Mazzini, una strada del centro di Galtellì, i militari hanno bloccato il passaggio e atteso l’intervento degli artificieri. A evitare la terribile esplosione, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato un difetto della miccia. Ma la bomba, confezionata artigianalmente, conteneva una grande quantità di esplosivo e avrebbe potuto provocare parecchi danni.

Le indagini

L’ipotesi è che fosse stata piazzata nel cuore della notte ma che un difetto di fabbricazione abbia mandato all’aria il piano di chi doveva consegnare il pacco esplosivo al vicesindaco e assessore. I carabinieri del comando provinciale, che anche su questo episodio hanno fatto calare un inspiegabile silenzio, dovranno ora indagare sull’attentato, provando a verificare se esista un collegamento con gli altri episodi a cui non sono ancora riusciti a dare né una spiegazione né un responsabile. Il primo passaggio da chiarire riguarda il possibile movente, che sia legato all’attività amministrativa o a quella lavorativa di Franco Solinas. Di certo, per il momento, c’è che il piano degli attentatori era quello di colpire pesantemente il vicesindaco, vista la quantità di esplosivo utilizzata per preparare l’ordigno.

Attentati senza colpevole

Senza andare troppo indietro nel tempo, le cronache registrano altri due episodi ai danni degli amministratori di Galtellì. A gennaio del 2019 gli atti intimidatori erano stati due, a distanza di pochi giorni: prima era stato devastato il vigneto del sindaco Giovanni Santo Porcu (che ancora guida il paese) e poi qualcuno aveva esploso alcuni colpi di fucile contro il municipio. Di attentati a Galtellì in archivio se ne trovano vari: nel 2002 venne incendiata la casa di campagna del sindaco e nel 2012 ci fu un episodio simile a quello di ieri. Nel mirino finì il vicesindaco, che pure allora era anche assessore ai Lavori pubblici e che era ugualmente un geometra. Il commando prese di mira lo studio dove venne appiccato un grande rogo.

