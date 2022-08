Una bolletta salatissima per la pizzeria 

Gli aumenti Enel vanno ad aggiungersi a tutti gli altri costi fissi e ai rincari che hanno interessato le forniture, non solo per quanto riguarda le farine che sono l'elemento principe di una pizzeria ma anche l'olio per friggere, il cui costo è triplicato e che è ormai difficile reperire. «Non voglio dire che la bolletta ci riduce sul lastrico, grazie al cielo il lavoro non ci manca. La nostra azienda è conosciuta e avviata, oltre a me e agli altri due soci diamo lavoro a nove dipendenti. Solo mi sembra assurdo che il servizio elettrico, che a casa è rimasto tale e quale, sia rincarato in questo modo per le aziende, che sono il motore di un Paese. Noi per il momento riusciamo a stare dietro agli aumenti, ma penso anche a chi invece sotto il peso di quelle bollette è costretto a chiudere. Questo è profondamente ingiusto per delle persone che mandano avanti onestamente la loro attività commerciale e le loro famiglie» .

Quando ha aperto la bolletta Enel di giugno, Sisinnio “Nino” Carta, uno dei tre soci titolari del ristorante-pizzeria La Taverna Romana, stentava a credere a quello che aveva appena visto. Si dice che la paura fa 90, in questo caso fa 5.077 (euro). Usciti da due anni di pandemia senza gli incassi dei matrimoni, delle feste e dei ricevimenti in generale, il caro-bolletta è l'ennesima urgenza con cui fare i conti.«Da gennaio a oggi», racconta Carta, « abbiamo pagato oltre 21 mila euro di elettricità. Ci hanno detto che gli aumenti sarebbero stati del 30 per cento ma qui siamo a cifre che vanno ben oltre il doppio di quanto pagavamo l'anno scors o».

Gli aumenti

Il confronto fra le bollette è emblematico: la fattura di novembre del 2021 si ferma a 2.084 euro. «Non capisco davvero a cosa sia dovuta questa escalation continua, questi aumenti che da un mese all'altro superano abbondantemente i 1500 euro. Tremila, quattromila, cinquemila: a quanto vogliono arrivare? I nostri macchinari sono sempre gli stessi, anzi, da questo maggio avendo un ampio e accogliente spazio all'aperto a cena neppure accendiamo i condizionatori all'interno del locale. Se questa è la bolletta di giugno, non oso immaginare cosa succederà nei mesi invernali».

I rincari

Gli aumenti Enel vanno ad aggiungersi a tutti gli altri costi fissi e ai rincari che hanno interessato le forniture, non solo per quanto riguarda le farine che sono l'elemento principe di una pizzeria ma anche l'olio per friggere, il cui costo è triplicato e che è ormai difficile reperire. «Non voglio dire che la bolletta ci riduce sul lastrico, grazie al cielo il lavoro non ci manca. La nostra azienda è conosciuta e avviata, oltre a me e agli altri due soci diamo lavoro a nove dipendenti. Solo mi sembra assurdo che il servizio elettrico, che a casa è rimasto tale e quale, sia rincarato in questo modo per le aziende, che sono il motore di un Paese. Noi per il momento riusciamo a stare dietro agli aumenti, ma penso anche a chi invece sotto il peso di quelle bollette è costretto a chiudere. Questo è profondamente ingiusto per delle persone che mandano avanti onestamente la loro attività commerciale e le loro famiglie» .

La gestione

«Negli anni», racconta Carta, «abbiamo rinunciato a diversi strumenti, anche per risparmiare. La seconda macchina del caffè nel patio in cui organizziamo i matrimoni, la macchina del ghiaccio che aveva necessità di stare sempre accesa. In questo periodo, tanto per dirne un'altra, stiamo evitando di accendere il forno elettrico e in cucina usiamo solo il forno a gas e il forno a legna. Per questo è ancora più incomprensibile una maxibolletta del genere». Mi chiedo», conclude, « dove sia la Regione quando accadono queste cose. Abbiamo uno statuto speciale, è assurdo che nessuno faccia nulla per arginare un problema che rischia di mandare alla fame tante aziende. Questo non è un atto di accusa, è un appello perché chi ha potere di decidere faccia qualcosa».

