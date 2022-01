«Una battaglia per il tampone» 

La situazione è precipitata il due gennaio. «Convinti – aggiunge la sorella Alessandra - che alla Asl fosse arrivata la comunicazione da parte della struttura dove è stata effettuato il tampone a mia nipote, come ci era stato assicurato, abbiamo atteso con tanta pazienza fino a lunedì che ci contattasse qualcuno dall’Asl. Il silenzio nei giorni seguenti non è stato più tollerabile: separata dal mio bambino senza avere la certezza della necessità di restare isolata e della mia condizione di salute».

Una storia dai contorni segnati dai rimpalli di responsabilità. A farne le spese ancora una volta i pazienti, privati dal diritto alla salute. «Nella mattinata del 31 dicembre – racconta la donna - una nostra familiare convivente ha iniziato ad avvertire i sintomi riconducibili al Covid-19. Ci siamo recati a Quartu per eseguire il tampone molecolare, presso una struttura privata: 67 euro il costo. n serata l’esito: positiva. Ci siamo subito attivati per sapere come comportarci nell’interesse nostro e della comunità. Il primo passo, come prescrive la legge, è stato il contatto con il nostro medico di famiglia. Con mie figlie e mia sorella ci siamo isolate. Nel rispetto dei consigli e delle prescrizioni degli specialisti».

«Se due anni fa, quando in mezzo a noi è arrivato il Covid-19, si naufragava nel buio era giustificabile, oggi invece è inconcepibile che persino il tampone molecolare diventi una corsa ad ostacoli. Ancor di più quando si è stati a contatto con persone positive e per il sistema sanitario non sei neppure un numero nell’elenco dei casi a rischio». Inizia con queste parole il racconto di una mamma, Cinzia Atzeni, di professione psicologa, con la sua famiglia imprigionata fra i disservizi dell’Ats e l’urgenza di verificare il loro stato di salute, come disposto dal medico di base di Sanluri.

Il tampone

La Asl

La protesta

«Curarsi per se stessi e per gli altri che ci stanno vicini - riprende a raccontare Alessandra Atzeni - non è un optional, è un dovere, ma prima ancora è un diritto. In nome di tutto questo, abbiamo pensato che non sarebbe stato giusto starcene con le mani in mano. L’idea di muoverci, anche a muso duro, è prevalsa».

La interrompe la sorella Cinzia: «La soluzioni più logica è stata di recarci al Poliambulatorio di Sanluri e metterci in fila per il tampone, senza prenotazione. Una forma di protesta pacifica, dopo avere chiesto il parere a un avvocato, alla Polizia locale, e aver telefonato a vuoto ai numeri della Asl, anche a quelli di emergenza, Abbiamo chiesto aiuto anche al sindaco Alberto Urpi».

Al Poliambulatorio

Ieri mattina, alle 8.30, le due donne si sono presentate in fila davanti all’ingresso del Poliambulatorio di via Bologna. «Eravamo decise a non tornare a casa senza l’esame, a costo di fare arrivare il 112 o i pompieri. Gli operatori sanitari hanno confermato che i nostri nominativi non c’erano fra gli oltre 250 prenotati. Ma alla fine ci hanno ascoltato e accolto. Ora siamo in attesa dell’esito».

I ritardi

Storia a lieto fine, grazie alla determinazione di una famiglia disposta a fra fronte comune per salvaguardare il diritti alla salute. «In questa vicenda- concludono le sorelle, Cinzia ed Alessandra Atzeni - l’aspetto commovente è che i piccoli, quelli che poco possono, si sono dati da fare per venirci incontro. Al contrario dai vertici delle istituzioni che, dopo due anni di pandemia, si comportano come i primi giorni. A parole raccomandano di evitare i contagi, con i fatti ci abbandonano».

