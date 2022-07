Una 15enne: «Abusata da mio zio» 

Erano le 20.15 quando sul posto sono arrivati in contemporanea un’ambulanza del 118 e la pattuglia dei carabinieri della stazione di Tortolì. La ragazzina, ritrovata in stato confusionale nello stradello che apre verso un condominio residenziale, è stata soccorsa dal personale sanitario e nel mentre i militari hanno allacciato i contatti con il sostituto procuratore di turno al quale sono state fornite le prime indicazioni sull’episodio. La ragazzina è stata visitata all’interno del mezzo di soccorso che poi, poco prima delle 22, l’ha trasportata all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Durante l’intervento di soccorso, un familiare della ragazzina è stato colto da un lieve malore e nel quartiere è stata richiamata una seconda ambulanza.

Prima una giornata trascorsa insieme al mare, poi l’approccio e infine la presunta violenza sessuale. La vittima è una ragazzina di 15 anni. Uno zio è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Lanusei. La presunta vittima ha fatto ricorso alle cure mediche e le sue dichiarazioni, insieme alle informazioni raccolte dai militari, hanno consentito di individuare a tempo di record il presunto responsabile della violenza. Le indagini si sono protratte sino a tarda notte, con la posizione dell’uomo al vaglio della Procura della Repubblica che ha aperto un’inchiesta disponendo una perquisizione domiciliare.

Il fatto

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la ragazzina avrebbe trascorso parte della giornata di ieri insieme a uno zio sul litorale di Tortolì. Momenti di apparente felicità, in un mercoledì caldo e soleggiato. Poi il rientro a casa. Cosa sia accaduto tra le mura domestiche non è ancora chiaro e le versioni sono discordanti. Sta di fatto che la ragazzina è stata vittima di violenza e per sfuggire al suo aguzzino ha trovato la forza di scappare a gambe levate. In quei momenti di gran confusione ha soltanto pensato a scappare verso un rifugio sicuro. È arrivata, di corsa, in un quartiere poco distante dal centro del paese.

I soccorsi

Erano le 20.15 quando sul posto sono arrivati in contemporanea un’ambulanza del 118 e la pattuglia dei carabinieri della stazione di Tortolì. La ragazzina, ritrovata in stato confusionale nello stradello che apre verso un condominio residenziale, è stata soccorsa dal personale sanitario e nel mentre i militari hanno allacciato i contatti con il sostituto procuratore di turno al quale sono state fornite le prime indicazioni sull’episodio. La ragazzina è stata visitata all’interno del mezzo di soccorso che poi, poco prima delle 22, l’ha trasportata all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Durante l’intervento di soccorso, un familiare della ragazzina è stato colto da un lieve malore e nel quartiere è stata richiamata una seconda ambulanza.

Le indagini

Mentre la ragazzina veniva trasferita al Pronto soccorso i carabinieri, coordinati dal magistrato inquirente, si sono fiondati nell’abitazione del presunto responsabile della violenza per accertamenti approfonditi. L’uomo è stato ascoltato dai militari che hanno riportato la sua versione alla Procura. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti che ora dovranno capire quale sia il suo reale coinvolgimento nel fatto denunciato dalla stessa ragazzina. Sulla quale, invece, i medici hanno avviato accertamenti sanitari che poi finiranno in un referto destinato alla scrivania del magistrato. Non sono esclusi sviluppi già nella mattinata odierna.

