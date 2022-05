Un weekend tra vino e cibo  

E in questo contesto si inserisce la manifestazione, che vede impregnati tanti attori. In primis le istituzioni: il Consorzio Tutela Vini di Alghero Doc e il Consorzio Turistico Riviera del Corallo, con il patrocinio del Comune di Alghero e finanziato dalla Regione Sardegna. E poi le vere protagoniste, quelle cantine che hanno reso grandi vitigni come il Torbato e il Cagnulari.

C’è la voglia di ricominciare e di farlo da un settore in piena crescita. I dati parlano chiaro e segnano la strada di un futuro in ascesa: nel 2021, secondo il Rapporto sul turismo enogastronomico italiano, il 55% dei viaggiatori ha scelto una meta in base alla possibilità di vivere un’esperienza legata al cibo o al vino.

Dopo due anni complicati di pausa forzata, Alghero si prepara a ripartire. Da oggi, per tutto il fine settimana, è in programma la prima edizione di Alghero Doc Weekend. Un evento intenso e dinamico, con degustazioni e masterclass, tra le vie del centro storico catalano e le cantine che hanno fatto grande il nome della Nurra algherese.

Il futuro

La visione

Il territorio e i suoi attori, la cultura e la tradizione di un popolo. Il sapore salmastro che si mescola nei calici e la voglia di condividerne il piacere. Ecco gli elementi che hanno dato il via ad un disegno dalla visione più ampia e a lungo termine. «Abbiamo voluto supportare questo progetto perché, come Comune di Alghero, siamo convinti sia un grandissimo passo avanti per il territorio», afferma il sindaco Mario Conoci. «Il turismo è il futuro. Questo è solo l’inizio. Crediamo molto in questa iniziativa e vogliamo che diventi un appuntamento fisso dell’inizio maggio di Alghero».

L’obiettivo

Dello stesso avviso Giovanni Pinna, enologo della storica cantina Sella & Mosca: «Questo evento ha l’obiettivo di far conoscere il territorio sia ai locali che agli addetti ai lavori. Noi da sempre abbiamo le cantine aperte e cercheremo di farlo in modo sempre più importante.

E ci auguriamo di fare da traino, perché l’enoturismo è un settore che genera molto interesse e trascorrere una giornata in una realtà che dà piacere, relax e buon gusto. Vino e cibo: è un momento nel quale la maggior parte degli italiani vorrebbe tuffarsi per staccare il cervello da una quotidianità logorante».

