Un weekend nel futuro 

La prima giornata dei Tricolori Allievi, ieri all’Arena Civica di Milano, si è conclusa senza particolari sussulti per la spedizione isolana. Le speranze di medaglia erano riposte nel campione italiano indoor, nell’asta, Andrea Demontis (Cus Cagliari), che però a causa dell’influenza ha dovuto dare forfait. Il miglior risultato arriva da Valentina Pedditzi (Isdgp) che sui 5 km di marcia è 11ª, con il nuovo personale di 26’03”61 migliorandosi di 30”. Sui 100 buon 11”19 per Pietro Ceccatelli (Amsicora), terzo in finale B; nella stessa gara 17º Emanuele Perra (Tespiense, 11”22). Tra le donne, Irene Carroni ha siglato un discreto 12”89 piazzandosi quarta nella seconda batteria. Buona prova per Alessio Ullio (Atl. Selargius) 22º sui 400 hs con il nuovo personale di 58”29. Nel Martello 18ª Annunziata Cattolico (Libertas Campidano) con 41,21, Demetrio Roccu (Olimpia Bolotana) 23º con 41,21.

Gli altri sardi

Tra oggi e domani saranno presenti 12 atleti sardi, con vari nomi da tenere d’occhio. Su tutti quello di Elisa Marcello (Atl. Valeria) sui 400, sugli 800 Maria Paola Sotgiu (Ichnos Sassari) Marta Paderi (Atl. Selargius), Gioia Trecco (Atl. Olbia) e Mattia Soi (Isolarun), Michela Carboni (Olympia Villacidro) sui 1500 e 3000, nel lungo Eleonora Serra (Tespiense), nel giavellotto Benedetta Fiori (I.S.D.G.P.), sui 200 Pietro Ceccarelli (Amsicora), Emanuele Perra (Tespiense) , Daniele Bianco (Atl. Oristano) e Irene Carroni (Atl. Orani).

Cadetti a Parma

Nuove sfide attendono anche i Cadetti isolani, impegnati domani nel “Trofeo Luigi Pratizzoli” a Parma. Sono 9 gli atleti che fanno parte della rappresentativa sarda: Diego Nappi, che sugli 80 presenta il primo accredito, Francesco Alpigiano nel lungo, Salvatore Mutzette nel triplo, Stefano Mureddu nel triplo, Giovanni Dolis nel peso e Matteo Mura sui 2000. Tra le donne, sui 300 c’è Laura Frattaroli (2° accredito), sugli 80 Marianna Alivia e nel martello Angelica Tuveri .