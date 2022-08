«Un voto al Pd e contro la Giunta Solinas» 

Lotta al caro energia, ma anche interventi su lavoro, famiglie, parità di genere e inclusione: «Dobbiamo mettere al centro l’occupazione», avvisa Romina Mura, presidente della commissione Lavoro della Camera. «La Sardegna è l'isola dove incide di più la stagionalità: le disuguaglianze si contrastano intervenendo sui diritti dei lavoratori. Abbiamo introdotto l'assegno universale per i figli e dobbiamo evitare che le donne rinuncino all’impiego perché non hanno la forza economica per gestire la maternità».

Nel mese di campagna elettorale il Pd prevede vari incontri sul territorio e annuncia una visita del segretario Enrico Letta. «La nostra proposta è proseguire quanto fatto negli ultimi anni, consapevoli che molto non è stato fatto perché c'era la destra», puntualizza Marco Meloni, coordinatore della segreteria nazionale e capolista al Senato. «Vogliamo una riforma fiscale che aiuti chi lavora, vorremmo che chi vive in Italia e frequenta le nostre scuole sia italiano, mentre la destra vuole segmentare l'immigrazione in base a origine etnica e religiosa. Dobbiamo guardare al futuro, con coraggio. Se vogliamo riconvertire il modello economico, senza catastrofi ambientali o costi dell'energia impazziti, servono le fonti rinnovabili».

Il Pd propone una scelta chiara agli elettori sardi per il 25 settembre: votare per un'Italia «democratica e progressista», contrapponendosi con forza all'attuale Giunta regionale. «In Sardegna siamo all'opposizione, quindi l'elemento centrale è contestare il malgoverno della Giunta Solinas», è l'introduzione con cui il segretario generale Emanuele Cani ha aperto la campagna elettorale, con la presentazione dei candidati e del programma ieri al Ghetto degli Ebrei a Cagliari. «Cercheremo di arrivare in tutti i Comuni dell'Isola con le nostre proposte, coinvolgendo strutture e amministratori locali».

Contrapposizione

Nel collegio uninominale di Sassari al Senato il Pd schiera Gavino Manca, che avrà come avversario Marcello Pera (FdI). Scelta, quest'ultima, contestata ad alta voce: «Tra le tante assurdità della destra c’è anche candidare un toscano, una mancanza di rispetto verso i sardi privati della possibilità di essere rappresentati da un conterraneo», dice Manca. «Se viene eletto Pera – aggiunge Silvio Lai, capolista alla Camera – fa eleggere un altro in Campania. Proponiamo un progetto per risollevare il Paese, per i giovani».

Sulla questione fiscale è l’uscente Andrea Frailis a spiegare il pensiero del Pd, contrarissimo alla Flat tax. In un passaggio, molto apprezzato, l'ex rettrice dell'Università di Cagliari Maria Del Zompo segnala le priorità: «Non possiamo fare tutto coi soldi che abbiamo, ma istruzione e sanità devono essere al primo posto. E dobbiamo difendere l'insularità».

