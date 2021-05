Un viaggio tra i segreti del passato 

Meravigliosi giardini segreti, parchi lussureggianti, inedite collezioni d’arte, sontuose gallerie di specchi, residenze aristocratiche, pozzi “sacri”. Costituiscono una grande “museo diffuso” ma sono per lo più invisibili. «Abitiamo qui vicino da parecchio tempo, ma qui non eravamo mai entrati», dicono Mario e Maria Luisa, appena arrivati a Villa Vivaldi Pasqua in vico San Giovanni. Il giardino è una meraviglia, la casa, realizzata secondo criteri architettonici di fine Settecento, è un sogno. Mario e Maria Luisa, insieme a tanti cagliaritani, hanno scoperto questo luogo magico, «un unicum perché si tratta dell’unica villa suburbana realizzata a Cagliari alla fine del ‘700», dice la proprietaria Marzia Cilloccu. L’hanno visitata in tanti cagliaritani, ieri, in occasione dell’undicesima giornata nazionale delle dimore storiche promossa dall’Adsi (l’associazione che raggruppa le dimore storiche in italia).

La giornata

Villa Vivaldi è solo una delle quattro ville storiche (insieme a Fattoria Sa Illetta, Palazzo Amat e Villa Carboni) aperte ieri ai cagliaritani: appartenuta a don Pietro Vivaldi, marchese di Trivigno Pasqua la cui famiglia arrivò in Sardegna dalla Liguria alla fine del 1600 per gestire le tonnare sarde avute in concessione prima dal re di Spagna, poi da quello sabaudo, è uno dei luoghi più richiesti per i ricevimenti di matrimonio. A fare da Cicerone, per tutta la giornata, ci sono Rosanna Cao e sua figlia Marzia. «I Vivaldi Pasqua, che abitavano stabilmente nel palazzo nobiliare in Castello la costruirono come casa di campagna. Il giardino assunse la funzione di una grande stanza all’aperto con all’ingresso la Gloriette composta da cinque arcate sormontate da un finto attico», spiegano. Tra i visitatori c'è anche Mario, arriva da Firenze, si trova a Cagliari in vacanza: «Avevo visitato altre dimore, proprio in Toscana, è interessante vedere come la proprietà abbia mantenuto intatta la storia e l’architettura», dice.

Is duennas

Storia e voci popolari si mescolano e alimentano leggende di personaggi e presenze intrappolati all’interno di muri e passaggi segreti, anime che continuano a vagare tra le stanze delle loro antiche dimore: dame disperate, cavalieri in cerca di vendetta ma anche personaggi in grado di indicare la via di un tesoro. «Questa casa è stata acquistata nel 1800 da mio bisnonno quando era un convento di frati scolopi risalente al 1600», racconta Michele Carboni, proprietario di Villa Carboni, in via San Michele, e presidente regionale dell’Adsi. «Secondo una leggenda, i frati avrebbero lasciato un tesoro nascosto, uno scrixoxiu », aggiunge. Naturalmente quel tesoro non è mai stato trovato. «Siamo consapevoli di essere i custodi di ville e case che sono sì privati ma sono comunque di tutta la comunità perché custodiscono simboli, radici e le nostre origini», spiega ancora Carboni. Vorremo fare di questa giornata nazionale qualcosa di più importante. Solo per avere un’idea, prima della pandemia, il patrimonio immobiliare privato è stato visitato da 45 milioni di di persone in Italia, i musei da circa 50 milioni. Questo significa che siamo un attrattore turistico», aggiunge.

Palazzo Amat

All’estremità di Castello, in via Lamarmora, non lontano dal museo Archeologico di piazza Indipendenza, si affaccia Palazzo Amat di San Filippo, aperto poche volte al pubblico, caratterizzato da un prospetto semplice ma non privo di un'austera nobiltà. Lì, il marchese Vincenzo Amat di San Filippo intrattiene i visitatori con storie e aneddoti. «C’è una stanza verde», dice, «che aveva la carta da parati. Quando è stata resturata, sono state trovate le pagine dell’Unione Sarda del 1920».

La giornata, proprio come l’ultima che si è tenuta lo scorso ottobre, è un successo. Lo dicono i cagliaritani che per la prima hanno potuto vedere una Cagliari diversa.

RIPRODUZIONE RISERVATA