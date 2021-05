Un viaggio nella città incompleta 

Lottizzazioni mai nate, progetti rimasti sulla carta e spazi inutilizzati. Carbonia è una città incompleta con tanti ogni rimasti nel cassetto. Accade in pieno centro e in periferia. L’elenco è lunghissimo e riguarda aree artigianali e sportive, terreni destinati sulla carta all'edilizia o spazi per le attività di servizio. Spesso si tratta di luoghi abbandonati e a nulla sono servite le proteste dei residenti che chiedono una riconversione di quelle aree dimenticate.

Progetto dimenticato

Fra via Roma, via Giovanni Maria Lai e via Mazzini si estende una vastissima porzione di proprietà di Area destinata una ventina di anni orsono a zona artigianale. «Poi è sorto il piano degli insediamenti produttivi del Comune – sottolinea Paola Pani, titolare di un emporio edile – e il progetto è caduto nel dimenticatoio: ci sono anche piccoli lotti privati ma in realtà è una terra di nessuno». Un luogo dimenticato nel viale che porta alla miniera. In mezzo ai palazzi di viale Arsia, via Gallura e via Tempio, tra scorci in cui si intravede la torre Civica di piazza Roma, spuntano fra la vegetazione capanni diroccati: «Era un deposito di materiali edili poi affittato come deposito alimentare – rivela Pietrina Carta, maestra in pensione – un peccato perché noi inquilini avremmo voluto un piccolo orto sotto casa e invece dalle finestre osserviamo l’abbandono».

Campi da calcio

Stando in zona, ha vissuto momenti d’oro il campo da calcio della parrocchia di San Ponziano con l’annesso campetto laterale. Parte è diventato un utile parcheggio, il resto è dominato da erbacce e pietre. Anni fa esistevano idee di riscatto come ricorda Checco Fele, bandiera del Carbonia calcio: «Proponemmo di fare per 200 mila euro un campo in sintetico e un altro piccolo impianto a fianco, avevamo anche i preventivi e un gruppo di persone pronte e finanziarsi: poi più nulla». Altra possibilità era quella di realizzare un parcheggio interrato lato viale Arsia dove spesso la vegetazione cresce senza controllo: «Il progetto legato ai giovani non è accantonato – sottolinea il parroco don Cristian Lilliu – ed è legato alla ripartenza dell’oratorio: ne riparleremo».

Via Dalmazia

Oltre i palazzoni si scorge il rione residenziale di Carbonia Due ma nel mezzo c’è un’area mai decollata come piano di lottizzazione dell’ex Iacp. «La campagna – fa notare Anna Maria Cadeddu – ma con canneti giganteschi e vegetazione incolta addosso alle abitazioni: basta un incendio, come già successo, e abbiamo il fuoco in casa». Circostanza che fa notare anche Palmiro Sau, agente municipale in pensione: «Vuoto anacronistico fra due segmenti della città: se certi programmi sono irrealizzabili basta avere il coraggio di assegnare i terreni a chi vuole fare magari orti urbani». Un’idea di riscatto era stata messa in pratica in via La Spezia: uno spazio nato vuoto e ribattezzato a piazzetta: «In realtà è un pattumiera a cielo aperto, a quel punto meglio nulla», accusa Luigi Orgiana, pensionato. Stesse sembianze dell’area fra via Costituente, via delle Cernitrici e l’istituto Angioy, cioè in un’altra parte pulsante della città fra Asl, scuole e negozi: ciclicamente diventa un immondezzaio.

