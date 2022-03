Un vero Figos in attacco 

«Sono molto contento. Ho ritrovato persone che c'erano già tredici anni fa: Matteo Marrocu, il presidente, è il figlio del patron della mia prima esperienza e non ci fa mancare nulla. C'è un bel clima, mi consente di gestirmi e di avere l'elasticità per stare bene».

Il ritorno di Alessio Figos alla Villacidrese è avvenuto nel migliore dei modi. Tornato un anno fa, con la squadra in Promozione, aveva giocato solo poche partite prima dello stop: è questa la vera stagione del bis, e con la doppietta all'Ilva mercoledì è arrivato in doppia cifra in Eccellenza. L'ex punta di Atletico Calcio, Nuorese e Arzachena fra le altre, 38 anni il 19 aprile, non vuole certo fermarsi.

Come giudica il ritorno a Villacidro dopo tanti anni?

Dopo il 2-1 sull'Ilva, con otto gare da giocare, si può parlare di playoff?

«È difficile, ma a noi piacerebbe. Se certe partite fossero girate diversamente li avremmo potuti raggiungere più facilmente. In ogni caso entriamo in campo ogni volta per fare risultato: guardiamo i punti che ci separano dalla seconda, non dalla quintultima».

In D con la Villacidrese ha già giocato, rifarlo ancora è un sogno?

«Sarebbe molto bello, sicuramente. Dovrebbe però succedere in breve tempo, perché sto per fare 38 anni e non sono pochi. Ho avuto diversi acciacchi, qualche infortunio di troppo, e non so ancora cosa farò dopo il calcio: non ci ho pensato».

Domenica il Bosa a Pozzomaggiore.

«Un campo difficile, con una squadra che gioca assieme da anni e raggiunge sempre l'obiettivo salvezza in anticipo. Anche loro sono messi bene, però gli mancano dei punti e sarà molto difficile. Andiamo là a giocare la nostra partita sereni, cercando di portare a casa la vittoria».

In carriera tanta Serie D, ma anche più volte la C2. Qual è il ricordo migliore?

«Sicuramente la Serie D vinta con la Villacidrese nel 2009, che soprattutto in Sardegna conta molto. Anche la C, pur non avendo fatto benissimo, mi ha fatto sentire di aver fatto calcio con buone sensazioni. Sono bei ricordi, però ho avuto la fortuna di essere sempre in gruppi dove mi sono trovato bene. Poi l'ultimo anno all'Atletico Calcio, dove ho fatto venti gol in una squadra che si doveva salvare: lì sono esploso».

Dei tanti allenatori avuti chi le ha dato di più?

«Ognuno mi ha portato qualcosa. Virgilio Perra mi ha fatto esordire in Serie D, lanciandomi nel calcio. Con Paolo Busanca mi sono consacrato, poi c'è stato Bernardo Mereu con cui abbiamo vinto il campionato. E ovviamente Francesco Loi, con cui abbiamo ottenuto la Serie D sia a Lanusei sia a Tortolì».

