Un vero antipasto olimpico  

Grandi numeri, tra novità e conferme, e una certezza: la World Cup di Cannigione sarà uno spettacolo tecnico di primo livello, degno antipasto dei Giochi di Tokyo 2020, per i quali è prova di qualificazione. A 25 giorni dalla sirena di partenza, ieri sono state diramate le due start list della prima giornata di gare, dedicata alla World Cup di Triathlon. Sì, perché, alla seconda edizione nel comune di Arzachena, quest’anno la manifestazione raddoppia. Si gareggerà anche domenica 30, quando in scena entreranno gli age group.

Zona cambio piena

La prima novità è legata al numero dei partenti. Ben 70 per ciascuna gara (ma la waiting list era lunga il doppio), vista l’esigenza di tutte le federazioni di far gareggiare i propri atleti in un momento in cui svariate manifestazioni in tutto il mondo sono state cancellate. Così, ad Arzachena si ritroveranno 140 atleti da 38 nazioni dei 5 continenti, compresi 5 triatlete e 3 triatleti con il body azzurro dell’Italia.

I più attesi

Spiccano i nomi dei due campioni uscenti, il francese e campione del mondo 2020, Vincent Luis, e la britannica delle Bermuda, Flora Duffy. Con loro, il leggendario Alistair Brownlee, due volte campione olimpico (2012 e 2016). Verena Steinhauser (protagonista un anno fa), Ilaria Zane, Beatrice Mallozzi, Luisa Iogna-Prat e Carlotta Missaglia compongono la squadra azzurra, tra gli uomini ci sono Alessandro Fabian, Davide Uccellari e Gianluca Pozzatti.

Il “Costa Smeralda”

Se gli élite gareggeranno su distanza sprint (750m nuoto, 19km bici, 5km corsa), l’indomani il neonato “Triathlon Costa Smeralda” offrirà agli age group (agonisti non professionisti) la possibilità di confrontarsi sulla distanza olimpica (doppia), senza cambiare la bellezza del paesaggio e la difficoltà tecnica di un percorso più ampio rispetto a quello della World Cup. Sold out le iscrizioni: saranno ben trecento al via, un centinaio dei quali arriverà da fuori dell’Isola. Grandi numeri davvero.

