Un velo d’asfalto sulle strade 

Con un milione di euro il reticolato viario provinciale si è rivestito d’asfalto in diversi punti critici e ad alta intensità di traffico. Fra gli altri, la Provincia è intervenuta sull 63, Orientale-Santa Maria Navarrese, Pelau-Buoncammino, Lanusei-San Paolo, Jerzu-Genna ‘e Cresia e su 6 chilometri lungo la 27, tra il bivio della 198 e Tricarai.

Il 2020 è stato l’anno dei segnali incoraggianti sotto il profilo della ripresa dei cantieri. A novembre l’Anas ha riaperto il cantiere dell’Orientale, nel tratto Tortolì-Bivio di Cea. Ci lavora uno stuolo di operai sotto contratto con la Salc e subappaltatrice Movistrade-Cogefi. Nei giorni scorsi ha debuttato un gruppo di ferraioli e ora sono attesi i colleghi carpentieri per rimpolpare il cantiere. L’intervento, che prevede tempi di realizzazione di circa 2 anni, ha un valore complessivo di 40 milioni di euro di cui 28 destinati alla realizzazione delle opere inserite sul contratto di subentro stipulato tra Anas e Salc.

Prima del trasferimento tra Arzana e Ilbono mezzi e operai hanno concluso l’intervento di 2 chilometri all’altezza di Cardedu. Ora tutte le forze si concentrano sulla manutenzione della Provinciale 56, da Lotzorai in direzione di Urzulei e Talana. Negli uffici della Zona omogenea dell’Ogliastra i funzionari hanno completato l’istruttoria del bando che andrà presto in pubblicazione.

A 7 chilometri di strade provinciali è stata restituita dignità con un asfalto nuovo di zecca. Per finanziare gli interventi, ormai agli sgoccioli nel primo troncone, la Provincia di Nuoro ha sborsato 400 mila euro. L’impresa ha operato fra la statale 389 e Arzana e da qui, passando per Elini, verso Ilbono. Il cartello di fine lavori all’incrocio con la 198 mette fine alla posa del nuovo manto stradale che è garanzia di una viabilità più confortevole e sicura.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

A 7 chilometri di strade provinciali è stata restituita dignità con un asfalto nuovo di zecca. Per finanziare gli interventi, ormai agli sgoccioli nel primo troncone, la Provincia di Nuoro ha sborsato 400 mila euro. L’impresa ha operato fra la statale 389 e Arzana e da qui, passando per Elini, verso Ilbono. Il cartello di fine lavori all’incrocio con la 198 mette fine alla posa del nuovo manto stradale che è garanzia di una viabilità più confortevole e sicura.

Prima del trasferimento tra Arzana e Ilbono mezzi e operai hanno concluso l’intervento di 2 chilometri all’altezza di Cardedu. Ora tutte le forze si concentrano sulla manutenzione della Provinciale 56, da Lotzorai in direzione di Urzulei e Talana. Negli uffici della Zona omogenea dell’Ogliastra i funzionari hanno completato l’istruttoria del bando che andrà presto in pubblicazione.

Gli interventi

Il 2020 è stato l’anno dei segnali incoraggianti sotto il profilo della ripresa dei cantieri. A novembre l’Anas ha riaperto il cantiere dell’Orientale, nel tratto Tortolì-Bivio di Cea. Ci lavora uno stuolo di operai sotto contratto con la Salc e subappaltatrice Movistrade-Cogefi. Nei giorni scorsi ha debuttato un gruppo di ferraioli e ora sono attesi i colleghi carpentieri per rimpolpare il cantiere. L’intervento, che prevede tempi di realizzazione di circa 2 anni, ha un valore complessivo di 40 milioni di euro di cui 28 destinati alla realizzazione delle opere inserite sul contratto di subentro stipulato tra Anas e Salc.

Con un milione di euro il reticolato viario provinciale si è rivestito d’asfalto in diversi punti critici e ad alta intensità di traffico. Fra gli altri, la Provincia è intervenuta sull 63, Orientale-Santa Maria Navarrese, Pelau-Buoncammino, Lanusei-San Paolo, Jerzu-Genna ‘e Cresia e su 6 chilometri lungo la 27, tra il bivio della 198 e Tricarai.

I nodi

Al netto di tutti gli interventi, sul territorio resta l’incognita della Provinciale 27, ostaggio degli usi civici. Il tratto tra Tortolì e Villagrande, che apre verso il nord Sardegna, è un rebus burocratico. Negli ultimi tempi Comune e Regione hanno intensificato il dialogo per raggiungere un punto d’incontro sugli usi civici che stanno ingessando le operazioni, mentre in Provincia si dicono pronti per approvare il progetto del secondo lotto da 7 milioni di euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata