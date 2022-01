Un ufficio di polizia per strada 

È partito su iniziativa della Polizia locale, per ora a titolo sperimentale, il “servizio di prossimità”, che oltre ad avvicinare i vigili ai cittadini, restituisce una nuova vita al pulmino comunale inutilizzato dal 2016. Il mezzo, attrezzato per il trasporto di persone (comprese quelle con disabilità motorie), non era mai stato messo in servizio a partire dal suo arrivo. Adesso svolgerà funzioni di ufficio mobile, con la possibilità di erogare i servizi tipici della polizia locale nei quartieri periferici di Villacidro.

Il mezzo

Direttamente dal veicolo, dotato di computer, connessione internet e stampante, sarà possibile per molti cittadini richiedere documenti, pagare sanzioni ed espletare tutte quelle pratiche che fanno capo normalmente alla Polizia locale, senza doversi fisicamente recare al comando di via Repubblica. «Per ora – ha spiegato il comandante della Polizia locale Alessandro Corrias - abbiamo effettuato alcune uscite, iniziando da piazza Italia. L’intento è quello di rendere organico il servizio con un calendario che sarà divulgato ai cittadini attraverso i canali di pubblicizzazione del Comune». Via via che il servizio diventerà sempre più capillare, il mezzo sarà dotato di ulteriori arredi e attrezzature, conservando tuttavia sempre anche la sua funzione di mezzo per il trasporto di persone, che potrebbe essere impiegato per esempio in caso di operazioni di evacuazione legate a emergenze varie.

La storia

Il pulmino a 9 posti è nella disponibilità del Comune dal 2016, arrivato grazie alla partecipazione ai bandi del Programma di sviluppo rurale per la Sardegna 2007/2013 della Regione: un veicolo pubblico nato per il trasporto di soggetti con disabilità, che tuttavia è rimasto inoperoso e impolverato in un riparo del deposito comunale fino a pochi mesi fa. A chiederne l’utilizzo è stato il comandante della Polizia Locale, concesso con una delibera di Giunta del settembre 2021, l’utilizzo del mezzo è stato concesso ai vigili urbani per realizzare il progetto di ufficio mobile, trasporto disabili per emergenze di protezione civile e postazione mobile di presidio del territorio.

Attorno al veicolo ruotò una polemica legata a un altro mezzo: il “Doblò della solidarietà”, acquisito nel 2018 dalla comunità villacidrese in comodato d’uso per quattro anni dalla Pmg Italia: un progetto di “mobilità garantita” patrocinato dal Comune di Villacidro e reso possibile dai generosi contributi versati da diversi commercianti in cambio della visibilità del proprio marchio sul mezzo. Dopo la cerimonia ufficiale di inaugurazione nell’ambito delle celebrazioni del 4 novembre del 2018, l’effettivo impiego del mezzo si rivelò alquanto limitato. In una interrogazione il consigliere di minoranza Giancarlo Carboni, capogruppo di Assemblea permanente nella scorsa consiliatura, chiese conto all’amministrazione del perché scelse di patrocinare il progetto di una società privata quando, si sarebbe potuto ottenere il medesimo servizio utilizzando il mezzo nuovo e mai messo in circolazione, che è rimasto per anni a impolverarsi nel garage del deposito comunale.